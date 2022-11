Faits moins connus sur le légendaire joueur de badminton et célèbre entraîneur

Pullela Gopichand est un ancien as du badminton indien qui est surtout connu pour avoir nourri des talents colossaux comme Saina Nehwal, PV Sindhu et Parupalli Kashyap. Gopichand a attiré l’attention en 2001 après avoir régné en maître sur les championnats de badminton All England Open, devenant le deuxième Indien à atteindre cette étape majeure après le légendaire Prakash Padukone. Actuellement entraîneur national en chef de l’équipe nationale de badminton de l’Inde, Gopichand a mené l’Inde à son premier triomphe en Coupe Thomas et a marqué l’histoire.

Alors que le légendaire joueur et entraîneur de badminton célèbre son 48e anniversaire, jetons un coup d’œil à certains des faits les moins connus de sa vie :

Né dans un petit village de l’Andhra Pradesh

Pullela Gopichand est née dans une petite ville appelée Chirala, dans le district de Prakasam de l’Andhra Pradesh. Sa famille a ensuite déménagé à Nizamabad, où il a fait ses études, étudiant au lycée St. Paul. Initialement intéressé par le cricket

Comme la plupart des adolescents indiens, Gopichand était intrigué par le jeu de cricket et voulait poursuivre une carrière de frappeur. Cependant, son frère aîné l’a encouragé à essayer le badminton et a placé une raquette dans ses mains, une décision qui a transformé le scénario indien du badminton. A été numéro 1 mondial en 2001

Gopichand a remporté les championnats All England Open de badminton à Birmingham en 2001. En demi-finale, il a battu le numéro un mondial de l’époque, Peter Gade, avant de vaincre Chen Hong, de Chine, pour remporter le tournoi convoité. La famille de Gopichand

Le 5 juin 2002, Gopichand a épousé un autre navetteur et petite amie de longue date PVV Lakshmi. Le couple a deux enfants. Leur fille est une joueuse de badminton en herbe et suit les traces de ses parents. Académie de badminton Pullela Gopichand

En 2008, Gopichand a créé la Pullela Gopichand Badminton Academy. L’académie a produit plusieurs joueurs de badminton de classe mondiale et est le troisième centre de haute performance de l’Inde. Récompenses et distinctions

Pour ses efforts inlassables dans le badminton indien, Gopichand a reçu le prix Arjuna en 1999, le prix Dronacharya en 2009 et le Padma Bhushan, la troisième plus haute distinction civile indienne, en 2014. Gopichand aux Jeux olympiques

Sous la tutelle de Gopichand, Saina Nehwal a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été de 2012. Il a de nouveau été l’entraîneur de PV Sindhu qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’été de 2016 et une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2020 touchés par la pandémie. Pullela a également été l’entraîneur de l’équipe olympique indienne de badminton aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

