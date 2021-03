8. En 1935, aux Big Ten Championships à Ann Arbor, Jesse avait établi 3 records du monde et en avait égalé un autre; et tout cela en moins de 60 minutes lors de cette rencontre sur piste Big Ten de 1935 au Michigan. On a dit que cet exploit extraordinaire était «les 45 plus belles minutes jamais réalisées dans le sport».

