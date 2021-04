Marlon Brando est l’un des acteurs de la méthode les plus célèbres. À l’occasion de son 97e anniversaire de naissance, voici quelques faits intéressants sur cet acteur le plus grand et le plus influent du XXe siècle. De Stanley Kowalski de A Streetcar Named Desire à The Don of The Godfather, sa carrière est aussi percutante qu’imprévisible.

1. Il a appris la méthode de théâtre auprès de Stella Adler, une actrice et professeur de théâtre qui a fondé le Stella Adler Studio of Acting à New York en 1949. On lui attribue d’être l’un des premiers acteurs à apporter le système de jeu et la méthode de Stanislavski au grand public.

2. Il a d’abord attiré l’attention pour sa performance en tant que Stanley Kowalski dans la série de Broadway de A Streetcar Named Desire en 1947.

3.La mère de Brando, Dodie, était actrice et administratrice de théâtre. Elle a fermement soutenu Brando pour poursuivre sa passion malgré la désapprobation de son père. Sa sœur aînée Jocelyn a été la première à poursuivre une carrière d’actrice et a continué à apparaître à Broadway et dans plusieurs films à succès.

4. Il a été expulsé de son premier lycée de l’Illinois pour avoir conduit sa moto dans les couloirs. Il a été envoyé dans une académie militaire du Minnesota, où il a été mis en probation pour insubordination, puis expulsé pour s’être faufilé en ville. Il a décidé d’abandonner ses études secondaires lorsqu’il a été invité à revenir l’année suivante.

5. Brando a utilisé des cartes de repère pour se souvenir de ses répliques en jouant. Malgré les objections de ses membres d’équipage pour ne pas se souvenir des lignes et utiliser des cartes de repère, il a insisté sur le fait que cette habitude rendait ses performances plus réalistes et spontanées.

6. Dans le film de gang de motards de 1953 The Wild One, Brando a conduit sa propre moto Triumph Thunderbird 6T. Bien que le film n’ait pas été apprécié par les critiques pour son utilisation d’une violence excessive, il a fait de Brando un symbole de la jeunesse rebelle.

7. Le prix du meilleur acteur que l’acteur a remporté pour le film On the Waterfront a été volé, mais a été retrouvé lors d’une vente aux enchères à Londres des années plus tard.