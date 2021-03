En tant qu’enfant acteur, il a adopté le nom de Master Munna et est apparu dans plus de films tels que Ab Dilli Door Nahin, Munna, Aar Paar et Do Bigha Zamin. C’est en 1968 que Jagdeep a consolidé sa place de comédien populaire avec la vedette de Shammi Kapoor. Brahmachari.

