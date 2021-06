Faits moins connus sur la légende de la boxe

Mike Tyson est l’ancien plus jeune champion incontesté des poids lourds au monde. L’énigmatique ancien champion de boxe a remporté les titres WBC, WBA et IBF des poids lourds à l’âge de 20 ans. Également acteur, artiste et promoteur de boxe, « The Baddest Man Alive » est un mystère à bien des égards. Le boxeur professionnel américain à la retraite est considéré comme le boxeur poids lourd le plus controversé au monde, grâce à sa profonde compassion, ses pitreries terrifiantes et violentes.

A l’occasion de son anniversaire voici quelques faits moins connus sur ce ringmaster :

1. Michael Gerard Tyson ou Mike Tyson né à Brooklyn, New York était souvent une cible facile d’intimidation. Dès son plus jeune âge, il a développé son style de combat de rue pour surmonter les problèmes, ce qui a entraîné des activités criminelles. À l’âge de 13 ans, Tyson avait été arrêté environ 38 fois.

2. Lorsque Tyson a été emprisonné, la légende de la boxe Muhammad Ali lui a rendu visite dans le cachot où Tyson purgeait sa peine. La légende a guidé le jeune Tyson à poursuivre une carrière dans la boxe et lui a donné une direction pour réaliser ses rêves.

3. En 1980, Tyson a rencontré le légendaire manager de boxe Constantine « Cus » D’Amato par l’intermédiaire de son conseiller et entraîneur de boxe, Bob Stewart. Tyson avait un lien comme un entraîneur et un père-fils avec Cus D’Amato. Après la mort de la mère de Tyson, Lorna en 1982 en raison d’un cancer, Amato est devenu son tuteur légal.

4. En 1985, Tyson a commencé sa carrière de boxeur professionnel contre Hector Mercedes à Albany. Il a assommé Mercedes en un round, par sa force pure, ses compétences défensives et ses poings rapides. Après cela, Tyson a reçu un surnom de « Iron Mike ».

5. Quand Tyson avait 10 ans, il a dépensé 100 $ pour un troupeau de pigeons. Depuis, son amour pour les oiseaux ne s’est jamais démenti. Tyson a animé une émission Animal Planet sur les pigeons, intitulée Taking On Tyson.

6. En 1990, Tyson a repris Michael Jordan en tant qu’athlète le mieux payé au monde cette année-là, avec 28,6 millions de dollars de gains. Cependant, sa vie gâchée a fait chuter de 300 millions de dollars à la faillite en 2003.

7. En 2005, Tyson a eu son dernier combat contre le champion irlandais des poids lourds Kevin McBride. Le champion de boxe s’est battu lors des deux premiers rounds, mais n’a pas réussi à décrocher suffisamment de coups de poing aux troisième et quatrième, et a finalement perdu par KO technique.

8. Mike Tyson a été marié trois fois et a huit enfants.

