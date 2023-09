Faits marquants : la grève de l’UAW s’étend à 20 États ; La pire semaine de Wall Street depuis 6 mois

___

Bourse aujourd’hui : Wall Street clôture sa pire semaine en six mois avec encore des pertes

NEW YORK (AP) — Wall Street a enregistré de nouvelles pertes alors qu’elle boitait jusqu’à la fin de sa pire semaine en six mois. Le S&P 500 a glissé de 0,2 % vendredi après qu’un évanouissement en fin de journée ait effacé un modeste gain qu’il avait conservé pendant la majeure partie de la journée. Le Dow Jones a chuté de 106 points et le Nasdaq composite de 0,1 %. Cela a mis un terme à une vilaine baisse de la semaine provoquée par la compréhension croissante par Wall Street que les taux d’intérêt ne baisseront probablement pas beaucoup de si tôt. Les rendements du Trésor se sont quelque peu détendus après avoir bondi plus tôt dans la semaine pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis plus d’une décennie.

___

La grève de l’UAW prend de l’ampleur. Ce que vous devez savoir alors que de plus en plus de travailleurs de l’automobile se joignent aux grèves syndicales

NEW YORK (AP) — La grève des Travailleurs unis de l’automobile prend de l’ampleur. Une semaine après le début des arrêts de travail historiques du syndicat contre les principaux constructeurs automobiles, l’UAW a débrayé vendredi dans des dizaines d’usines supplémentaires dans 20 États. Les grèves ciblées de l’UAW contre General Motors, Stellantis et Ford ont commencé après l’expiration du contrat du syndicat avec ces entreprises, le 14 septembre à minuit. À l’époque, 13 000 travailleurs avaient débrayé dans trois usines d’assemblage. En l’absence d’avancées majeures dans les négociations, l’UAW se retire désormais de 38 centres de distribution de pièces détachées supplémentaires de General Motors et Stellantis. Et 5 600 autres travailleurs se sont joints à la grève, ce qui signifie qu’environ 13 % des 146 000 membres du syndicat sont désormais sur les piquets de grève.

___

L’accord réorganisé de 69 milliards de dollars par Microsoft pour Activision est sur le point d’être conclu

LONDRES — Les régulateurs britanniques de la concurrence ont signalé que l’accord restructuré de 69 milliards de dollars conclu par Microsoft pour racheter le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard serait susceptible de recevoir l’approbation des autorités antitrust. L’Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré vendredi que la proposition révisée « répond en grande partie aux préoccupations antérieures » concernant l’étouffement de la concurrence sur le marché émergent des jeux en nuage. L’organisme de surveillance affirme que l’offre mise à jour « ouvre la porte à la conclusion de l’accord », même si des inquiétudes subsistent. Microsoft a proposé des solutions dont l’organisme de surveillance a provisoirement décidé qu’elles résoudraient ces problèmes, et les régulateurs reçoivent désormais des commentaires sur ces correctifs avant de prendre une décision finale. Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que l’entreprise était « encouragée par cette évolution positive ».

___

La Maison Blanche se prépare à la fermeture du gouvernement alors que les républicains de la Chambre manquent d’une fin de partie viable en matière de financement

WASHINGTON (AP) — La Maison Blanche se prépare à ordonner aux agences fédérales de se préparer à une fermeture après que les républicains de la Chambre ont quitté la ville pour le week-end sans aucun plan viable pour maintenir le financement du gouvernement. Le président Kevin McCarthy a déclaré que la Chambre reviendrait la semaine prochaine pour commencer à voter sur le dernier plan. Il ne lui reste que cinq jours avant la date limite du 30 septembre. Un flanc d’extrême droite des Républicains a essentiellement pris le contrôle et exige des réductions de dépenses. McCarthy n’a pas réussi à convaincre son flanc rebelle d’approuver une mesure de financement temporaire pour empêcher les fermetures. Au lieu de cela, les Républicains de la Chambre tenteront mardi d’adopter certains projets de loi de dépenses individuels dans le cadre d’un processus généralement long.

___

Choses à savoir sur les nouvelles règles proposées par la Californie pour les compagnies d’assurance

SACRAMENTO, Californie (AP) — Le commissaire aux assurances de Californie a annoncé qu’il rédigerait de nouvelles règles pour les assureurs de l’État le plus peuplé du pays. L’annonce faite jeudi par Ricardo Lara intervient après que les législateurs des États ne soient pas parvenus à se mettre d’accord sur une nouvelle loi pour les compagnies d’assurance. Lara a déclaré que les nouvelles règles qu’il rédigerait permettraient aux compagnies d’assurance de prendre en compte le changement climatique lors de la fixation de leurs tarifs. Certains groupes de consommateurs craignent que cela n’augmente considérablement les tarifs pour les propriétaires. Mais Lara a déclaré que les règles permettront aux assureurs d’envisager d’autres éléments susceptibles de maintenir les taux bas. Cela inclut les améliorations apportées par les propriétaires pour rendre leurs maisons plus résistantes aux incendies de forêt. La nouvelle règle n’entrerait en vigueur qu’à la fin de l’année prochaine.

___

Le départ surprise de Rupert Murdoch de Fox laisse son fils Lachlan dans la succession au sein de l’empire médiatique

NEW YORK — Rupert Murdoch quitte ses fonctions de dirigeant de la société mère de Fox et de ses participations médiatiques dans News Corp. Fox dit qu’il deviendra président émérite des deux sociétés. Son fils, Lachlan, contrôlera les deux sociétés. La création de Fox News par le magnat australien des médias de 92 ans a fait de lui une force dans la politique américaine. Il a bâti son empire à partir d’un seul journal en Australie. Il s’installe en Angleterre puis aux États-Unis avec l’invention de Fox News et les achats du New York Post et du Wall Street Journal. Forbes a estimé la valeur nette de la famille Murdoch à environ 19 milliards de dollars en 2020. Fox News Channel a profondément influencé la télévision et la politique nationale depuis ses débuts en 1996, faisant de Murdoch un héros pour certains et un paria pour d’autres.

___

Les grèves des acteurs et écrivains hollywoodiens bénéficient d’un large soutien parmi les Américains, selon un sondage AP-NORC

LOS ANGELES (AP) — Un nouveau sondage montre que les Américains sont beaucoup plus sympathiques envers les scénaristes et acteurs marquants d’Hollywood qu’ils ne le sont envers les studios de l’autre côté de la table. Le sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre que 55 % des adultes américains sympathisent avec les écrivains et les acteurs des studios. Les négociations ont repris sur la grève des écrivains pendant que les acteurs attendent leur tour. Les enjeux des deux grèves incluent les salaires et l’utilisation de l’intelligence artificielle, ou IA. Environ la moitié des adultes américains estiment qu’il serait bon d’empêcher les studios de remplacer les auteurs humains par la technologie.

___

Le S&P 500 a chuté de 9,94 points, ou 0,2%, à 4 320,06. L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 106,58 points, ou 0,3%, à 33 963,84. L’indice composite du Nasdaq a chuté de 12,18 points, ou 0,1 %, à 13 211,81. L’indice Russell 2000 des petites entreprises a chuté de 5,32 points, soit 0,3% à 1.776,50.