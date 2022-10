Faits intéressants sur le lait d’ânesse Nous parions que vous n’en aviez aucune idée

Le lait d’ânesse peut sembler être un nouveau venu à la mode sur le marché laitier, mais il existe depuis des milliers d’années. Il a récemment regagné en popularité, en particulier dans certaines parties de l’Europe, attirant à la fois les mangeurs aventureux, qui veulent essayer de nouveaux aliments et boissons, ainsi que ceux qui essaient des aliments naturels et sains.

Récemment, un homme de 42 ans a quitté son poste d’informaticien dans une société de logiciels pour démarrer une ferme d’ânes dans un village du district de Dakshina Kannada. L’homme a travaillé dans l’entreprise de logiciels jusqu’en 2022 avant de décider de démissionner et de démarrer “un premier centre unique d’élevage et de formation d’ânes en Inde et au Karnataka”.

Le lait d’ânesse a une longue histoire en médecine et en cosmétique. On dit qu’Hippocrate l’utilisait pour traiter l’arthrite, la toux et les blessures. Cléopâtre aurait gardé sa peau douce et lisse en se baignant dans du lait d’ânesse. Connaissez-vous le prix du lait d’ânesse ? Un litre de lait d’ânesse coûte environ 13 000 roupies.

Il a des propriétés antimicrobiennes et est utilisé dans la médecine traditionnelle pour traiter les infections, y compris la toux et les virus dans certaines régions d’Afrique et d’Inde. Comparé au lait d’autres animaux laitiers tels que les vaches, les chèvres, les moutons, les buffles et les chameaux, le lait d’ânesse ressemble le plus au lait maternel humain. Il a d’abord été utilisé pour nourrir les bébés orphelins au 19ème siècle.

Il contient à la fois des vitamines et des minéraux ainsi que des protéines et contient moins de matières grasses. La plupart des calories contenues dans le lait d’ânesse proviennent des glucides sous forme de lactose. La plupart des protéines du lait proviennent de la caséine et du lactosérum.

La caséine est la protéine à laquelle la plupart des personnes allergiques au lait de vache réagissent. Le lait d’ânesse est similaire au lait maternel humain car il contient moins de caséine et plus de lactosérum.

La protéine de lactosérum du lait d’ânesse se distingue par ses propriétés antimicrobiennes. Il contient des composés qui peuvent inhiber la croissance des virus et des bactéries.

