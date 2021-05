Faits intéressants sur le joueur de tennis n ° 1 mondial

Novak Djokovic s’est imposé comme le n ° 1 mondial du tennis avec 79 titres ATP à son actif. C’est lui qui a brisé le monopole de Roger Federer et Rafael Nadal en finale du Grand Chelem en remportant le titre du Grand Chelem 2008 en battant Jo-Wilfried Tsonga. Alors que la star du tennis a un an de plus, voici des faits intéressants à son sujet:

1. Né le 22 mai 1987 en Yougoslavie, Serbie, Djokovic a commencé à jouer au tennis à l’âge de quatre ans.

2. Le joueur de tennis a été élevé dans une famille de skieurs professionnels. Ses parents Srdjan et Dijana dirigent un restaurant en Serbie.

3. Actuellement, le joueur de tennis numéro 1 au monde, Djokovic est 17 fois champion du Grand Chelem. Il a 8 Open d’Australie, 1 Open de France, 5 Wimbledons et 3 US Open.

4. À l’âge de 18 ans, il remporte sa première épreuve ATP et entre dans le top 100 de l’Association of Tennis Professionals (ATP).

5. Il est le premier Serbe à être classé no. 1 et le premier joueur masculin de Serbie à remporter le titre du Grand Chelem.

6. Il est le troisième joueur de tennis masculin le plus décoré de l’histoire après Federer (20) et Nadal (19). En plus de cela, il a remporté cinq titres ATP Finals, 34 titres ATP Tour Masters 1000 et 14 titres ATP tour 500.

7.Il est le seul joueur à avoir remporté les neuf tournois Masters 1000.

8.Il est le seul homme de l’ère ouverte à avoir remporté des titres du Grand Chelem pendant trois décennies différentes. Il est le deuxième derrière Ken Rosewall dans l’histoire du tennis à franchir cette étape entre 1953-1972.

9. Aucun autre homme n’a jamais remporté autant d’Open d’Australie que Djokovic.

10. Le joueur de tennis serbe a même écrit un livre intitulé Servir pour gagner qui donne un aperçu de son monde excentrique.

11. Il est également le fondateur de la Fondation Novak Djokovic, une organisation qui fournit une éducation aux enfants défavorisés et prend également en charge les frais de voyage des jeunes athlètes serbes participant à des compétitions internationales.

12. Il a épousé sa petite amie de longue date Jelena en 2014. Le couple a deux enfants, un fils Stefan et une petite fille Tara.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici