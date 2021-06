Faits intéressants sur l’ancien joueur de badminton indien

Prakash Padukone est l’une des anciennes personnalités les plus brillantes du badminton à avoir remporté plusieurs lauriers pour l’Inde.

Le joueur légendaire est né le 10 juin 1955 à Karnataka. Il a régné sur le scénario des sports de badminton pendant plus d’une décennie (1971-1988). En plaçant l’Inde sur la carte mondiale, il a remporté de nombreuses reconnaissances internationales.

Alors que l’ancien champion de badminton fête ses 66 ans cette année, voici quelques faits intéressants sur Padukone pour cet anniversaire :

-La star de badminton a remporté le championnat national senior (1971) alors qu’il n’avait que 16 ans. Cela fait de lui le plus jeune joueur à avoir accompli un tel exploit.

-Il est connu pour ses victoires miraculeuses et successives aux championnats nationaux jusqu’en 1979. Il a établi un record de neuf titres nationaux consécutifs.

-Padukone a remporté 15 titres internationaux entre les années 1980 et 1985.

-Il a battu son idole Rudy Hartono à l’Open de Suède.

-Il avait remporté le tournoi en simple masculin et masculin en 1971.

-Il a été le premier Indien à remporter le All England Open Badminton Championships (1980) qui est la compétition annuelle de badminton la plus prestigieuse au monde. Il a ainsi été classé n°1 mondial. Une fois de plus, il fut le premier Indien à être honoré d’un tel titre.

-Il a remporté la première Coupe du monde d’Alba en octobre 1981, à Kuala Lumpur, en Malaisie.

-Il est le récipiendaire du prix Arjuna (1972) et de Padma Shri (1982).

-Après sa retraite en 1989, Padukone a cofondé l’Olympic Gold Quest avec le billard indien et le joueur de snooker Geet Sethi pour faciliter les sports olympiques en Inde.

-Avec ses collègues piliers nationaux Vimal Kumar, Vivek Kumar (1994), Padukone a ouvert la Prakash Padukone Badminton Academy (1er octobre) à Bangalore. L’académie a produit des champions nationaux tels que Puella Gopichand et Aparna Popat.

-Padukone a également remporté le premier tournoi ouvert indien avec prix en argent, l’Indian Masters (India Open) en novembre 1981.

-Les Jeux du Commonwealth de 1978 tenus à Edmonton, Canada lui ont valu son premier titre international majeur, la médaille d’or en simple masculin. Il a remporté la « Soirée des champions » au Royal Albert Hall de Londres, l’année suivante, en 1979.

– Le père de Padukone, Ramesh Padukone, qui était le secrétaire de la « Mysore Badminton Association », lui a fait découvrir le jeu.

