Faits intéressants sur la légende du tennis indien

Leander Paes, le joueur de tennis le plus titré d’Inde, aura 47 ans le jeudi 17 juin. Paes est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tennis en double, car il détient le record du plus grand nombre de victoires en double en Coupe Davis. Il est né à Calcutta de parents qui ont fait leur marque dans le sport en Inde. Sa mère, Jennifer Paes, a été capitaine de l’équipe indienne de basket-ball lors du championnat asiatique de basket-ball de 1980. Alors que son père, Vece Paes, était membre de l’équipe de milieu de terrain dans l’équipe indienne de hockey sur gazon médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Munich en 1972.

En sa journée spéciale, prenons quelques-uns des faits intéressants sur l’as du tennis :

En octobre 2019, lorsque le duo Rohan Bopanna et le capitaine non-joueur Mahesh Bhupathi ont refusé de se rendre à Islamabad pour des raisons de sécurité pour le match de Coupe Davis contre le Pakistan, Paes s’est présenté pour se rendre au Pakistan.

Il a remporté huit titres en double et dix titres du Grand Chelem en double mixte. L’affiche du tennis indien a une carrière riche en trophées.

En 1990, Paes a remporté le prix Arjuna. En 1996-97, il a remporté le prix Rajiv Gandhi Khel Ratna, la plus haute distinction sportive de l’Inde.

Il a reçu Padma Shri en 2001 et Padma Bhushan en 2014 pour sa contribution exceptionnelle au tennis en Inde.

Mais ce pour quoi Paes est le plus connu, ce sont ses performances exceptionnelles aux Jeux olympiques et dans d’autres tournois majeurs. Il a remporté une médaille de bronze pour l’Inde dans la catégorie simple aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996.

Il a remporté un Open d’Australie et Wimbledon chacun et trois Open de France et US Open chacun dans la catégorie double.

Aujourd’hui, Paes est l’ambassadeur sportif de l’Haryana.

