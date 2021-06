Faits intéressants que vous devriez savoir sur Golden Girl of Indian Athletics

Né dans une famille pauvre d’EVM Paithal et de TV Lakshmi le 27 juin 1964, au Kerala, Pilavullakandi Thekkeparambil Usha est devenu une figure légendaire de l’histoire du sport indien. Elle a obtenu le sobriquet « Payyoli Express » et « Reine de l’athlétisme indien » pour son record stellaire sur la scène internationale.

Largement considérée comme l’une des plus grandes athlètes indiennes, elle a occupé le devant de la scène dans les années 70, 80 et 90.

Usha était passionnée par le sprint depuis son enfance, mais la pauvreté et la mauvaise santé ont presque brisé ses rêves. Mais, comme chaque tunnel sombre a un rayon de lumière à la fin, le destin d’Usha s’est amélioré lorsqu’elle a reçu une bourse de Rs. 250 du gouvernement du Kerala qui venait alors de créer une division sportive féminine.

Fidèle à son humble esprit, Usha doit son succès à son entraîneur personnel, Om Nambiar, qui a joué un rôle déterminant dans sa formidable ascension en tant qu’athlète féminine à cette époque.

À l’occasion de son 56e anniversaire aujourd’hui, voici quelques faits intéressants sur elle et ses réalisations stellaires dans le sport :

1. Usha est originaire d’un petit village de Payyoli, mais le ciel était la limite à ce que les athlètes de son acabit pouvaient faire. Malgré sa mauvaise santé pendant son enfance, elle participait à des compétitions de course à pied au niveau scolaire. En quatrième année, elle a battu son champion de l’école qui était son aîné en course et a terminé premier.

2. Elle a participé aux Jeux nationaux du Pakistan à Karachi en 1980, où elle a remporté les courses de 100 m et 200 m.

3. Om Nambiar, qui a repéré ses talents, est restée son entraîneur personnel pour le reste de sa carrière sportive.

4. Elle a été la première et la plus jeune femme indienne à participer aux Jeux olympiques de Moscou en 1980.

5. Elle a décroché une médaille d’or au 400 m aux championnats asiatiques d’athlétisme de 1981 au Koweït.

6. Aux Jeux asiatiques de 1982 à New Delhi, Usha a remporté les médailles d’argent aux 100 m et 200 m.

7. Elle a été la première sprinteuse indienne à atteindre la finale d’une épreuve olympique sur piste.

8. Aux Jeux olympiques de Los Angeles de 1984, Usha a obtenu une quatrième place au 400 m mais a perdu la médaille de bronze par un centième de seconde.

9. Elle a remporté le prix Adidas Golden Shoe du meilleur athlète aux Jeux olympiques de Séoul en 1986. Elle a également remporté cinq médailles d’or aux Championnats d’Asie de 1985, le plus grand nombre pour une athlète féminine dans une seule épreuve.

10. Elle est récipiendaire des prestigieux prix Arjuna et Padma Shri pour sa contribution et ses réalisations dans le domaine du sport.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici