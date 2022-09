Saviez-vous qu’un adulte sur trois âgé de 65 ans et plus souffre d’une perte auditive invalidante ? Cinquante pour cent des personnes de plus de 75 ans ont une perte auditive invalidante. Lorsque la plupart des gens atteindront l’âge de 80 ans, ils auront perdu près de la moitié de leur audition. La perte auditive est un problème de santé grave que les gens sous-estiment et ignorent souvent. Voici quelques faits sur la perte auditive que vous ne connaissiez peut-être pas.

La perte auditive est plus fréquente que vous ne le pensez. La perte auditive est le troisième problème de santé le plus courant aux États-Unis. La prévalence de la perte auditive est deux fois plus fréquente que celle du diabète et du cancer. La perte auditive touche des personnes de tous âges. Aux États-Unis, environ 2 à 3 enfants sur 1 000 naissent avec une perte auditive. Environ 15% de tous les citoyens américains (37,5 millions) âgés de 18 ans et plus ont des difficultés auditives.

Le vieillissement est la première cause de perte auditive. L’exposition au bruit est considérée comme la deuxième cause la plus fréquente de perte auditive. La génétique joue un rôle dans la perte auditive. Les maladies cardiovasculaires sont un facteur contributif à la perte auditive. Si vous souffrez de diabète, vous êtes deux fois plus susceptible de développer une perte auditive. Les maladies infectieuses peuvent entraîner une perte auditive et certains médicaments que nous utilisons pour traiter d’autres troubles de santé peuvent également entraîner une perte auditive.

Une perte auditive non traitée peut entraîner des effets sociaux, émotionnels et physiques. La dépression, l’anxiété et la frustration peuvent en résulter. Une perte auditive non traitée augmente considérablement votre risque de développer une démence. Un risque accru de chute résulte également d’une perte auditive non traitée.

La bonne nouvelle est que la technologie que nous utilisons aujourd’hui pour traiter la perte auditive s’est considérablement améliorée. Il existe plusieurs types de perte auditive et le traitement prescrit dépend de la cause de la perte auditive et de son degré de gravité. Si la perte auditive ne peut pas être traitée médicalement avec des médicaments ou des interventions chirurgicales, les appareils auditifs sont bénéfiques. Les aides auditives sur ordonnance utilisent le traitement numérique pour vous permettre de mieux entendre dans tous les environnements. Ils sont entièrement automatiques, offrent une gestion du bruit, des fonctionnalités Bluetooth et une capacité de recharge.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez pourriez avoir une perte auditive, demandez l’aide d’un audiologiste dès aujourd’hui. La perte auditive est un problème courant et a un impact significatif sur la qualité de vie, mais des traitements sont disponibles. Compte tenu des progrès que nous avons aujourd’hui, personne ne devrait plus souffrir de perte auditive.

Appelez dès aujourd’hui le Wallace Center for Hearing au (815) 223-3201 pour tous vos besoins en matière de soins auditifs. Laissez-nous vous aider à mieux entendre et à vivre de votre mieux.

Centre Wallace pour l’audition

4127, boul. Progress.

Pérou, IL 61354

www.wallacecenterforhearing.com