Il était beaucoup de choses, mais le seul mot qui décrit le mieux Walt Disney est celui d’innovateur. Des animations aux parcs à thème adaptés aux enfants, il a fait des choses auxquelles personne ne pouvait penser à cette époque.

Né le 5 décembre 1901, Walter Elias «Walt» Disney est devenu l’un des magnats des affaires les plus éminents d’Amérique. Il a cofondé Walt Disney Productions, aux côtés de son frère Roy. Disney a ensuite fondé les parcs à thème Disney World et Disneyland.

Avant sa mort en 1966, Disney, un dessinateur de Chicago est également devenu un producteur, cinéaste, scénariste et doubleur bien-aimé. Le travail volumineux de la société éponyme de la légende du divertissement, Walt Disney Studios, éclipse souvent la vie de son fondateur.

Découvrez quelques faits intéressants sur Walt Disney que vous ne connaissez peut-être pas:

– En tant que jeune enfant, Disney a commencé à perfectionner ses compétences en tant que dessinateur. Il n’avait pas beaucoup de sujets coincés dans une ferme du Missouri. Il s’intéresse cependant à esquisser des caricatures de chevaux du quartier.

– Disney a abandonné l’école à l’âge de 16 ans. Il a souhaité rejoindre l’armée mais a été rejeté car il était mineur.

– Au moyen de son premier studio d’animation, Laugh-O-Gram, il a raconté des contes de fées modernisés. Cependant, le studio a fait faillite peu de temps après, mais par chance, Disney n’a pas quitté.

– Mickey Mouse n’était pas le premier personnage emblématique créé par Disney. Il est venu avec le prédécesseur de Mickey, Oswald le lapin chanceux, quand il était sous contrat avec Universal Pictures. Oswald lui a été refusé quand il est parti, laissant Disney avec la souris préférée de tout le monde.

– De la naissance de Mickey Mouse en 1928 jusqu’en 1947, Disney a exprimé lui-même Mickey.

– Pour remonter le moral, le célèbre cinéaste a réalisé des insignes de dessin animé personnalisés pour les troupes américaines.

– Disney avait une longue et connue fascination pour les trains. Son goût pour les trains s’est reflété à Disneyland, depuis son ouverture en 1955.

– Entre 1932 et 1969, Disney a remporté 22 Oscars et 59 nominations, plus que quiconque.