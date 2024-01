Faits et chiffres sur les nominations aux Oscars

LOS ANGELES — Un regard sur les faits, chiffres et curiosités notables des nominations de mardi pour la 96e cérémonie des Oscars, qui a vu “Oppenheimer” en tête avec 13 nominations aux Oscars, avec “Poor Things” et “Killers of the Flower Moon” également en tête des nominations. .

Favoriser les Oscars

Jodie Foster est devenue un pilier des Oscars dès l’âge de 14 ans avec sa première nomination pour “Taxi Driver” de Martin Scorsese en 1977. Cette année, elle revient avec une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle après une absence inhabituellement longue. Comme sa co-star de “Nyad”, Annette Bening, elle a obtenu sa cinquième nomination aux Oscars pour le drame de natation basé sur une histoire vraie de Netflix, et c’est la première de Foster en 29 ans. Son dernier clin d’œil était pour “Nell” en 1995.

Elle a gagné deux fois, pour “L’Accusé” en 1989 et pour “Le Silence des agneaux” en 1992. (Bening n’a pas encore remporté de statut.) Foster a plus de nominations que le reste des acteurs de sa catégorie réunis. Emily Blunt, Danielle Brooks, America Ferrera et Da’Vine Joy Randolph sont toutes des novices.

L’écart entre les hochements de tête de Foster n’est cependant pas proche d’un record. L’année dernière, Judd Hirsch a obtenu sa première nomination en 42 ans, pour “Les Fabelman”, battant un record établi par Henry Fonda. Helen Hayes a passé 39 ans entre sa nomination en 1932 pour “Le péché de Madelon Claudet” et sa nomination en 1971 pour “Airport”. Elle a gagné les deux fois.

Les nominations pour Foster et Colman Domingo — nominé pour le meilleur acteur pour “Rustin” — ont également apporté la rare apparition aux Oscars d’acteurs ouvertement homosexuels jouant des personnages homosexuels.

John Williams s’intéresse à Disney avec “Destiny”

John Williams ne cesse de créer des chiffres stupéfiants, à la fois musicaux et statistiques. À 91 ans, il devient le candidat le plus âgé de l’histoire grâce à sa nomination pour l’écriture de la musique originale d'”Indiana Jones et le cadran du destin”, battant ainsi son propre record, établi l’année dernière à 90 ans.

Williams a été nominé 54 fois – 49 pour la musique originale et cinq pour la chanson originale, ce qui fait de lui la personne vivante la plus nominée. Il lui en faudra une demi-douzaine de plus pour dépasser le record de 59 nominations de Walt Disney.

Mais malgré toutes ces chances, Williams n’a gagné que cinq fois et n’a pas remporté de trophée lors de ses 22 dernières nominations, n’ayant remporté aucun trophée depuis la partition de “La Liste de Schindler” en 1994.

Les films féminins honorés, les femmes snobées

Un nombre record de trois films réalisés par des femmes ont été nominés pour le meilleur film : “Barbie” de Greta Gerwig, “Anatomy of a Fall” de Justine Triet et “Past Lives” de Céline Song. Mais un seul d’entre eux – Triet – a été nominé pour le meilleur réalisateur.

Le camouflet de Gerwig ainsi que celui de Margot Robbie dans la catégorie de la meilleure actrice pour son rôle dans “Barbie” ont été largement décriés après l’annonce des nominations mardi. Mais chacun fait toujours partie du plus grand bassin de nominés. Robbie est un producteur qui recevra un Oscar si “Barbie” remporte le prix du meilleur film. Et Gerwig est nominé pour le meilleur scénario adapté. C’est sa quatrième nomination, et la quatrième pour son mari et co-scénariste Noah Baumbach, même si c’est la première ensemble.

L’esprit de Spielberg et les scores de Scorsese

Steven Spielberg a réussi à être présent aux Oscars même après un an de congé. Spielberg n’a pas réalisé de film éligible à un Oscar cette année, mais a quand même réussi à décrocher une nomination en tant que producteur de “Maestro”. Il obtiendra son quatrième Oscar si le film réalisé par Bradley Cooper remporte le prix du meilleur film.

Scorsese, quant à lui, a dépassé son ami Spielberg avec sa 10ème nomination pour le meilleur réalisateur. Tous deux suivent William Wyler, qui a été nominé 12 fois et en a remporté trois. Et tandis que Spielberg est derrière Scorsese avec neuf nominations de réalisateur, il le devance avec deux victoires contre une.

Mais Scorsese est le seul à avoir été nominé pour le meilleur réalisateur le plus âgé à 81 ans, dépassant la nomination de John Huston à 79 ans pour “Prizzi’s Honor” en 1986.

Plus de faits et chiffres sur les Oscars 2024

La catégorie du meilleur acteur comprend trois nominés pour la première fois aux Oscars : Domingo, Jeffrey Wright et Cillian Murphy. Les deux autres nominés de la catégorie, Paul Giamatti et Cooper, ont déjà été nominés. C’est le deuxième de Giamatti, et Cooper a eu 12 nominations dans diverses catégories – mais aucun n’a gagné.

“The Zone of Interest” et “Anatomy of a Fall”, nominés chacun pour cinq Oscars, sont les deux premiers films principalement en langue autre que l’anglais à être nominés pour le meilleur film la même année.

“Barbie” est le premier film depuis “La La Land” en 2017 à avoir deux nominés pour la meilleure chanson originale : “I’m Just Ken” et “What Was I Made For ?” Dans le passé, quatre films ont eu trois chansons nominées : “Enchanted”, “Dreamgirls”, “La Belle et la Bête” et “Le Roi Lion”. Aucun d’entre eux n’a gagné, et une règle installée en 2008 n’en autorise désormais que deux par film.

Et en parlant de meilleure chanson originale, aucune série de numéros récents aux Oscars ne serait complète sans un clin d’œil à Diane Warren. Elle a obtenu sa 15e nomination, et septième consécutive, pour la meilleure chanson originale cette année pour avoir écrit « The Fire Inside » de « Flamin’ Hot ». Elle n’a pas encore remporté ce prix (même si elle a reçu un Oscar d’honneur en 2022), et avec ses chansons provenant de films de plus en plus hors du cadre des Oscars, il est peu probable qu’elle perce cette année.

Elle reviendra probablement.