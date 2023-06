Faith Kipyegon bat le record du monde du 1500 m à la Florence Diamond League

Faith Kipyegon est entrée dans l’histoire de la Florence Diamond League vendredi en franchissant la barrière symbolique des 3min 50sec tout en établissant un nouveau record du monde du 1500 mètres féminin.

Le Kenyan de 29 ans a réussi un temps de 3: 49,11 pour briser le précédent record de 3: 50,07 établi par l’Éthiopien Genzebe Dibaba à Monaco en 2015 lors d’une superbe performance du double champion olympique et du monde.

Kipyegon, considérée comme la plus grande femme de tous les temps dans la discipline, a écrasé le reste du peloton en Toscane, terminant plus de 12 secondes devant la championne d’Europe en titre Laura Muir et l’Australienne Jessica Hull.

Elle est tombée à genoux dans la joie et l’incrédulité après avoir conquis le record, le seul honneur majeur dont elle était dépourvue malgré sa brillante carrière.

« Je suis tellement excité, tellement heureux, je ne m’y attendais pas. Je m’attendais à une avance mondiale, pas à un record du monde, mais je suis tellement reconnaissant », a déclaré Kipyegon au diffuseur RAI.

« Comme je l’ai dit aujourd’hui et hier, tout est possible. »

Le champion du monde Fred Kerley a remporté la victoire au 100 mètres masculin, encore une fois en l’absence du champion olympique blessé Marcell Jacobs.

L’Américain Kerley a traversé en 9,94 secondes, mais a insisté sur le fait que la victoire en route vers une candidature pour un doublé du sprint 100-200 m aux championnats du monde de Budapest en août était plus importante que le temps loin d’être stellaire.

Le champion d’Afrique Ferdinand Omanyala, qui a réalisé le meilleur temps de la saison jusqu’à présent en 9,84 secondes à Nairobi, a terminé deuxième, à 0,11 secondes, le Kenyan ayant également terminé aux trousses de Kerley à Rabat la semaine dernière.

« La chose la plus importante était la victoire aujourd’hui, j’ai couru comme je le voulais aujourd’hui », a déclaré Kerley.

« Mon objectif ultime est d’obtenir un double but à Budapest et tout cela n’est qu’un pas vers l’ultime. »

– Pas encore de Jacobs –

Kerley a gagné à Rome l’année dernière en 9,92 secondes avant de conquérir les championnats américains et de remporter la médaille d’or mondiale à Eugene.

Ses compatriotes américains Marvin Bracey et Trayvon Brommell, qui ont terminé sur le podium derrière Kerley aux championnats du monde, ont terminé respectivement dernier et troisième.

Jacobs n’a pas couru à domicile car il s’est retiré de l’événement avec une blessure au dos comme il l’a fait à Rabat.

Il n’y a pas eu de confrontation entre Jacobs et Kerley depuis que l’Italien a battu Kerley pour une médaille d’or choc aux Jeux olympiques de Tokyo, repoussé d’un an à 2021.

La sensation adolescente Erriyon Knighton a facilement remporté le 200 m, franchissant la ligne d’arrivée en 19,89 secondes, le meilleur temps de la saison, 0,39 secondes devant le challenger le plus proche Jereem Richards.

Knighton, 19 ans, est une étoile montante du sprint américain et détient les records du monde du 200 m pour les athlètes de moins de 18 ans et de moins de 20 ans.

« C’est un bon moment pour un début de saison, j’ai l’impression d’avoir bien fait, j’aurais pu être mieux mais je suis content du résultat », a déclaré Knighton.

Femke Bol a battu le record de la saison en 52,43 secondes au 400 m haies alors que la Ligue de diamant en titre et championne d’Europe vise l’or aux Mondiaux de Budapest plus tard cette année.

« Je suis vraiment, vraiment content, j’ai exécuté la course comme je le voulais. C’était un groupe solide qui me pousse encore plus », a déclaré Bol, 23 ans.

« Aux Championnats du monde, j’ai la chance de gagner une médaille d’or… Donc, aujourd’hui, c’est bien, mais cette année, c’est Budapest. »

La sprinteuse britannique Dina Asher-Smith n’a pas participé au 100 m féminin, remporté par Marie-Josée Ta Lou en 10,97 secondes.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)