En mai 1997, Tim et Faith sortent leur premier single en duo, “It’s Your Love”. Ils ont eu leur première fille Gracie McGraw la même année. Leur deuxième fille, Maggie Elizabeth McGraw, est née en 1998. Le couple est photographié ici à la réception annuelle des artistes de l’Academy of Country Music Awards, où ils ont remporté plusieurs prix pour “It’s Your Love”. (Ron Galella, Ltd./Collection Ron Galella via Getty Images)