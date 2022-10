Faith Hill pleure dans le discours d’hommage de Loretta Lynn – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Colline de la foi et Tim McGraw est monté sur scène pour parler de Loretta Lynn pendant les CMT Coal Miner’s Daughter : une célébration de la vie et de la musique de Loretta Lynn le 30 octobre. Moins d’un mois après la mort de Loretta le 4 octobre, Tim et Faith ont rejoint ses proches et d’autres stars de la musique country à l’Opry pour rendre hommage à la chanteuse country emblématique. Faith se souvient avoir rencontré Loretta pour la première fois dans les coulisses de l’Opry il y a trente ans. “C’est notre honneur et notre privilège d’être ici près de l’endroit où notre chère amitié a commencé”, a déclaré Faith. “Et pour célébrer cette femme extraordinaire et sa vie remarquable.”

Faith et Tim ont tous deux jailli sur la façon dont Loretta était connue pour écrire des chansons sur les femmes et POUR les femmes. “Loretta était sans vergogne honnête sur les difficultés et les joies d’être une épouse et une mère, une femme qui aime la vie – aimer, mentir, tromper, avoir des bébés, ne pas avoir de bébés… elle a tout chanté”, a déclaré Faith. “Elle était féroce et fière de qui elle était, d’où elle venait et de la façon dont elle vivait sa vie.

Tim a qualifié Loretta de “pionnière” et l’a remerciée d’avoir ouvert la voie à sa femme et à ses filles. Faith a poursuivi: «Elle n’a pas repoussé les limites des femmes dans la musique country, elle les a déchiquetées. Elle nous a donné ce nouvel espace audacieux pour trouver notre propre façon de rêver et de nous envoler dans la musique que nous faisons, les carrières et les vies que nous avons. Elle était toujours bonne, gentille et nous soutenait tous. Chaque personne dans cette salle a une histoire qu’elle pourrait partager. Elle était tellement sage et drôle.

À ce moment-là, Faith a dû faire une pause pendant un moment alors qu’elle ravalait ses larmes. “Je suis honorée d’avoir été en votre présence, Loretta”, a-t-elle conclu. “Je suis reconnaissant d’avoir eu tant de souvenirs avec vous. Je suis fière d’être une femme dans la musique country, fière d’être maman, je suis fière d’avoir le privilège de te suivre sur le chemin musical que tu as tracé pour nous tous. Loretta est décédée à l’âge de 90 ans le 4 octobre.

