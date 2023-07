Faith Evans paiera une pension alimentaire à Stevie J dans le cadre d’un divorce finalisé

Après Foi Evans finalisé son divorce désordonné, Stevie J. « Gets No Love », mais le « bon gars » a obtenu une pension alimentaire de la part du chanteur.

Les deux se connaissaient depuis le tout début de leur carrière à l’époque où Bad Boy était au sommet. Cependant, les oiseaux chanteurs ne se sont mariés qu’en 2018 lors d’un mariage surprise à Las Vegas, NV.

Selon RadarEn ligneEvans a informé le tribunal qu’elle avait « conclu un accord écrit concernant leurs biens et leurs droits en matière de mariage ou de soutien domestique, y compris le soutien ».

Malgré les commentaires en ligne concernant un montant d’un million de dollars, les détails exacts du règlement du divorce ne sont toujours pas publics. Apparemment, le chanteur de R&B a soumis une copie au tribunal. Cela comprendrait qu’elle couvre la pension alimentaire de Stevie J et même ses frais d’avocat.

Le dossier indiquait: « Il existe des différences irréconciliables qui ont conduit à la rupture irrémédiable du mariage ou du partenariat domestique, et il n’y a aucune possibilité de sauver le mariage ou le partenariat domestique. »

Le divorce chaotique dure depuis plus de deux ans maintenant. Comme BOSSIP signalé précédemmentun juge a ordonné à Stevie J de faire tourner le bloc après que le « bon gars » skkr s’est enfui dans le fouet de l’ex-épouse Faith Evans à Coachella sans autorisation.

Faith a déposé une requête d’urgence dans leur divorce amer. La chanteuse de R&B a exigé la possession immédiate du véhicule de luxe qu’elle a acheté après leur séparation. Evans a expliqué dans une déclaration qu’elle avait payé en espèces la camionnette cette année pour son plaisir, et non pour l’usage personnel de Stevie. Elle a également noté que le producteur de disques avait un permis suspendu et qu’il lui était légalement interdit de conduire.

Cependant, la camionnette Sprinter n’était pas le seul véhicule qu’Evans exigeait. Elle a également demandé au tribunal d’intervenir pour s’assurer que Stevie J ne pouvait pas conduire ses autres véhicules également, y compris une Mercedes G Wagon 2020 et une Chrysler Pacifica.

Comme si les choses ne pouvaient pas empirer pour Stevie J, son ancien avocat spécialisé dans le divorce l’a lâché en 2022. Une « panne irrémédiable » l’a amené à engager un nouvel avocat nommé Evan Itzkowitz.

Après tout le drame, Stevie J s’est déversé sur Instagram pour demander pardon. Dans un article d’excuses pour la fête des mères maintenant supprimé, il a écrit;

«Faith René Jordan, je t’ai blessé, je t’ai manqué de respect et je t’ai humilié devant le monde. À partir de ce jour, je promets d’écouter vos sentiments et d’être plus délicat avec votre cœur.

Il a poursuivi: « Je promets également de vous édifier encore plus et de communiquer quotidiennement avec vous, de vous respecter et de vous aimer jusqu’à ce que vous soyez aussi heureux que lorsque nous nous sommes mariés. »

« J’ai appris ma leçon et je ne veux JAMAIS vivre sans toi parce que Dieu sait que je suis un homme meilleur avec toi et je te demande de le trouver dans ton cœur pour me pardonner et me permettre de reconstruire notre confiance. » il a plaidé. « Bonne fête des mères x je t’aime. »