Faites-vous vacciner ou manquez les «plaisirs de la vie», dit Boris Johnson nerveux aux jeunes Britanniques

Une preuve de vaccination sera nécessaire pour entrer dans une boîte de nuit – et éventuellement des matchs de sport et un pub – car Boris Johnson a ordonné aux jeunes Britanniques de se faire piquer ou de rater les « plaisirs de la vie ».

Lors de ce qui était autrefois surnommé la « Journée de la liberté », un Premier ministre nerveux a trahi sa nervosité face à l’inévitable augmentation des cas de Covid en annonçant une répression dans les 24 heures suivant la levée des règles.

Les boîtes de nuit interdisent l’entrée, à partir de fin septembre, aux clients non vaccinés – dans une tentative à la française d’obliger les 3 millions de moins de 30 ans qui ont jusqu’à présent refusé de se faire vacciner.

La règle s’appliquera également dans « d’autres lieux où de grandes foules se rassemblent », a déclaré M. Johnson et – bien qu’il ne les ait pas nommés – il n’a pas exclu les matchs de football ou même les pubs.

« Je ne veux certainement pas voir de passeports pour les pubs », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse – de l’isolement à Chequers – avant d’ajouter: « Nous nous réservons le droit de faire ce qui est nécessaire pour protéger le public. »

Dans un virage marqué vers l’utilisation de soi-disant «passeports vaccinaux», M. Johnson a déclaré: «Certains des plaisirs et des opportunités les plus importants de la vie dépendront probablement de plus en plus de la vaccination.»

Les ministres semblent avoir été influencés par le succès d’Emmanuel Macron à persuader environ 1 million de personnes de se faire piquer après avoir menacé de refuser l’accès aux restaurants et autres lieux.

Pendant ce temps, Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef, a déclaré qu’il serait « vraiment très inquiétant » si la troisième vague de Covid ne reculait pas d’ici septembre – lorsque les écoles reprendront.

Il a également révélé qu’environ 60% des admissions à l’hôpital sont des personnes doublement vaccinées, ajoutant: « Et ce n’est pas surprenant, car les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. »

De l’autre côté de l’Atlantique, les Américains ont été mis en garde contre tout voyage au Royaume-Uni, en raison de la montée en puissance de la variante Delta, car elle était placée au niveau de risque le plus élevé.

Quelques heures seulement après l’ouverture des boîtes de nuit – à la consternation de nombreux scientifiques – M. Johnson a admis qu’il était préoccupé par le «risque continu» qu’elles représentent, car les danseurs non piqués se mélangent étroitement.

« Je ne veux plus avoir à fermer des boîtes de nuit – comme c’est le cas ailleurs », a-t-il déclaré, interrogé sur un demi-tour rapide qui les a de nouveau fermés aux Pays-Bas.

Mais il a annoncé : « D’ici la fin septembre, lorsque tous les plus de 18 ans auront eu la chance d’être doublement piqués, nous prévoyons de faire de la vaccination complète la condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux où de grandes foules se rassemblent.

« La preuve d’un test négatif ne suffira plus », a déclaré le Premier ministre, tout en insistant : « Nous voulons que les gens puissent reprendre leurs libertés comme ils le peuvent aujourd’hui. »

La Night Time Industries Association a réagi avec fureur, condamnant « une pagaille absolue » et « un autre demi-tour chaotique ».

« Ainsi, le ‘Freedom Day’ pour les boîtes de nuit a duré environ 17 heures », a déclaré Michael Kill, directeur général de l’organisation.

Il a mis en garde contre « des difficultés à faire appliquer le système et une réduction des consommateurs spontanés, ainsi qu’un désavantage concurrentiel par rapport aux pubs et aux bars ».

L’organisme du commerce de la musique LIVE a fait écho à la crainte que les clubs ne doivent « pas être traités différemment des autres entreprises hôtelières de taille similaire telles que les bars et les restaurants ».

Les libéraux démocrates ont également attaqué cette décision, a déclaré le porte-parole des affaires intérieures, Alistair Carmichael, député: « Les passeports pour vaccins sont des cartes d’identité Covid: impraticables, chères et source de division. »

Mais M. Johnson a souligné des chiffres montrant que 83% des 30 à 50 ans ont été piégés – mais seulement 65% des 18 à 30 ans.

Dans d’autres changements, le Premier ministre a également annoncé que davantage de travailleurs clés échapperont à l’obligation de s’auto-isoler s’ils sont désignés comme contact étroit d’un cas de Covid.

Les personnes entièrement vaccinées travaillant dans les transports, l’approvisionnement en nourriture et en médicaments, le réseau électrique, les services publics tels que l’eau et le contrôle de l’immigration pourraient bénéficier d’exemptions, a-t-il suggéré.

Et les enfants âgés de 12 à 15 ans atteints de troubles neurologiques graves, du syndrome de Down, d’immunosuppression ou de troubles d’apprentissage graves seront vaccinés avec le vaccin Pfizer/BioNTech.

Mais Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, a déclaré qu’il avait accepté l’avis du Comité mixte indépendant sur la vaccination et la vaccination. ce qui a exclu pour l’instant la vaccination des enfants en bonne santé.

Lors de la conférence de presse, M. Johnson a rejeté les critiques concernant le revirement de dimanche qui prévoyait pour lui, et le chancelier Rishi Sunak, d’écarter les règles d’isolement, au milieu de la colère du public.

Niant qu’il se considérait au-dessus des règles – à la suite du plan avorté pour qu’il utilise un essai pour continuer à travailler à Downing Street – il a déclaré: « Je ne le pensais absolument pas. »