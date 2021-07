Faites-vous vacciner ou licencier – Ken Langone dit que ses entreprises l’exigeront après l’approbation complète de la FDA

Le milliardaire Ken Langone a déclaré mercredi à CNBC que toutes ses entreprises obligeraient les employés à être vaccinés contre Covid une fois que les tirs auront reçu l’approbation complète de la Food and Drug Administration.

« Vous demandez à la FDA de dire que c’est définitif, c’est approuvé, et je peux vous garantir que dans tous les endroits où je suis impliqué, si vous ne vous faites pas vacciner, vous serez licencié », a déclaré Langone sur « Squawk Box ». « Vous avez l’obligation envers votre prochain de le protéger ainsi que vous-même. »

Langone, qui est président du conseil d’administration du NYU Langone Medical Center, a déclaré qu’il y aurait toujours un « risque de litige » avec l’obligation de vaccins dans la phase d’urgence. Il est également le fondateur de la banque d’investissement Invemed Associates et co-fondateur de Home Depot.

Deux des trois vaccins Covid actuellement administrés aux États-Unis ont été autorisés pour une utilisation d’urgence par la FDA fin décembre. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont déclaré en mai qu’ils avaient entamé le processus de demande d’approbation complète pour leur vaccin à deux doses destiné aux personnes de 16 ans et plus aux États-Unis. Moderna a demandé l’approbation complète de la FDA pour son vaccin à deux doses le mois dernier.

Le troisième vaccin Covid autorisé aux États-Unis, un régime à dose unique de Johnson & Johnson, a reçu son autorisation d’utilisation d’urgence en février. J&J n’a pas encore demandé l’approbation complète de la FDA.

Les commentaires de Langone sont intervenus dans le contexte d’une pandémie de Covid réveillée par la variante delta hautement contagieuse, qui se propage rapidement dans le monde et aux États-Unis, en particulier dans les communautés à faible taux de vaccination. Plus de 163 millions de personnes – environ 49,2% de la population américaine – sont entièrement vaccinées, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies.

Delta, découvert pour la première fois en Inde, devrait provoquer une nouvelle augmentation du nombre de nouveaux cas cet automne, alors que les employeurs découvrent comment ramener les gens au bureau – et s’ils le devraient même.