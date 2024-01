Faites-vous vacciner contre la rougeole pour éviter une propagation rapide, déclare le responsable de la santé au Royaume-Uni

Par Jacqueline Howard et Philippa Roxby, journaliste spécialisée dans la santé

nouvelles de la BBC

19 janvier 2024, 09h00 GMT Mis à jour il y a 2 heures

Source des images, Getty Images Légende, Le chef de l’Agence de sécurité sanitaire a lancé un appel à l’action dans tout le pays

La rougeole est susceptible de se propager rapidement dans davantage de régions du Royaume-Uni à moins que davantage de personnes ne se fassent vacciner, a averti un haut responsable de la santé.

Dame Jenny Harries, directrice générale de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, affirme que les taux de vaccination sont « bien inférieurs » à ceux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.

Des cliniques éphémères sont mises en place pour vacciner davantage d’enfants alors que les cas continuent d’augmenter.

La rougeole est une maladie très contagieuse.

Elle se transmet par la toux et les éternuements. Plus de 200 cas ont été confirmés dans les West Midlands ces derniers mois, principalement à Birmingham.

L’UKHSA a déclaré que Dame Jenny s’est dite préoccupée par le fait que, sans action urgente, nous risquons de voir le virus de la rougeole « se propager et se propager rapidement » dans d’autres villes et villages à faible taux de vaccination.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : “Ce matin, l’accent est mis sur les West Midlands, mais je pense que le vrai problème est que nous avons besoin d’un appel à l’action dans tout le pays.”

L’UKHSA a désormais déclaré l’épidémie de rougeole un incident national, lui permettant ainsi de consacrer davantage de ressources à la lutte contre le problème.

Dans certains quartiers de Londres, près de la moitié des enfants n’ont pas été vaccinés contre ce virus.

Le vaccin, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), est administré en deux doses, la première administrée à 12 mois et la seconde à environ trois ans et quatre mois, avant que les enfants ne commencent l’école.

Dame Jenny a déclaré que le Royaume-Uni avait déjà établi un statut d’élimination pour la rougeole, mais que les taux de vaccination ont désormais chuté.

“En moyenne, environ 85 % seulement des enfants arrivent à l’école après avoir reçu les deux doses de ROR”, a-t-elle déclaré.

Le vaccin ROR standard contient des ingrédients dérivés du porc, mais ceux qui ne consomment pas de produits à base de porc peuvent demander une version alternative appelée Priorix à leur médecin généraliste.

L’OMS recommande une couverture vaccinale contre la rougeole à deux doses d’au moins 95 % de la population.

À Londres, des cliniques de vaccination mobiles ont été mises en place pour accroître le recours au vaccin dans le quartier de Camden, où un enfant sur quatre commence l’école en retard avec sa vaccination contre la rougeole.

Kirsten Watters, directrice de la santé et du bien-être du Camden Council, a déclaré que les cliniques offraient un endroit pratique aux parents occupés pour cocher le vaccin de leur liste.

“Lorsque nous parlons aux parents, nous constatons que la plupart ont l’intention de vacciner leur enfant, nous avons des niveaux élevés de confiance, c’est juste qu’ils ont du mal à organiser des rendez-vous et à se rendre dans ces cliniques de vaccination”, a-t-elle déclaré au Programme du jour.

Les gens ont oublié à quel point il est misérable de contracter la rougeole, a déclaré Dame Jenny.

“En fait, je fais partie de la génération qui a eu la rougeole et je ne me souviens pas grand-chose de mon enfance, mais je m’en souviens et c’est absolument misérable”, a-t-elle déclaré.

Que se passe-t-il si vous attrapez la rougeole ?

La rougeole se reconnaît à une forte fièvre, une éruption cutanée tachetée de rouge ou de brun, des yeux douloureux, rouges et larmoyants, de la toux et des éternuements.

Elle disparaît normalement au bout de sept à dix jours, mais elle peut entraîner de graves problèmes si elle infecte d’autres parties du corps, comme les poumons ou le cerveau.

Les complications peuvent inclure la pneumonie, la méningite, la cécité et les convulsions.

Les bébés et les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque.

Les personnes atteintes de rougeole sont contagieuses jusqu’à au moins quatre jours après l’apparition de l’éruption cutanée.

La rougeole est l’une des maladies les plus contagieuses chez l’homme. En moyenne, dans les communautés peu protégées, une personne transmet le virus à 15 autres personnes.

Cela le rend beaucoup plus infectieux que le coronavirus, qui a un R ou nombre de reproduction d’environ 3.

Le R est une façon d’évaluer la capacité d’une maladie à se propager.

Il est demandé aux personnes présentant des symptômes légers de ne pas consulter leur médecin généraliste ou leur hôpital, mais d’appeler le NHS au 111 ou obtenir de l’aide en ligne.