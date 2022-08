Faites votre propre lait de soja

Nouilles froides ! Je ne veux rien manger d’autre pour le moment. L’une de mes recettes préférées est celle des nouilles froides aux tomates d’Eric Kim (il a récemment réalisé une vidéo TikTok à ce sujet), que j’ai essayée avec presque toutes les variétés de nouilles de mon garde-manger, y compris les soba, les somyeon et les spaghettis. C’est toujours aussi bon.

Salez un tas de tomates cerises coupées pour qu’elles libèrent leur jus et forment la base sucrée et acidulée du bouillon de nouilles. Ajoutez du vinaigre, de la sauce soja, de la moutarde, de l’ail, une pointe de sucre et de l’huile de sésame, comme si vous mixiez une vinaigrette, puis coupez ce mélange intense avec de l’eau. C’est le délicieux bouillon sans cuisson parfaitement assaisonné pour le plat, prêt à habiller les nouilles.

Et si vous cherchez plus de nouilles froides, la salade de nouilles froides de Hetty McKinnon avec sauce épicée aux arachides s’adapte à l’infini aux légumes que vous avez sous la main – radis, tiges de brocoli rasées, pois mange-tout tranchés, herbes. Vous pouvez le préparer à l’avance et le garder au frais, maintenez simplement la garniture aux cacahuètes et aux oignons verts jusqu’à ce que vous mangiez, lorsque vous voudrez mélanger à nouveau les nouilles. Ils deviendront un peu lourds au fur et à mesure que la sauce reposera et s’épaissira, mais ne vous inquiétez pas : ils se détendront immédiatement si vous les mélangez avec des éclaboussures d’eau.