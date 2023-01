Faites une visite virtuelle du stand ICX futuriste de Samsung au CES 2023 – Samsung Global Newsroom

La prochaine génération d’expériences automobiles, dans lesquelles la caméra et les capteurs d’une voiture sont capables de reconnaître et de répondre aux changements de l’état du conducteur, tels que la somnolence et la distraction cognitive, est officiellement arrivée.

Au CES® 2023, Samsung Electronics présente sa dernière innovation embarquée développée conjointement avec HARMAN : Ready Care. Cette solution relie les expériences personnelles du conducteur et l’environnement de conduite de manière plus organique, dans laquelle le véhicule est capable d’activer des interventions personnalisées via des fonctionnalités embarquées en fonction des changements du conducteur. Également à l’affiche, Ready Tune, la nouvelle technologie audio automobile de HARMAN, conçue avec les performances audio haut de gamme de l’entreprise.

Samsung Newsroom vous invite à visiter le stand de l’entreprise au CES pour découvrir comment la nouvelle expérience en cabine (ICX) va au-delà du simple transport et s’étend au domaine du style de vie.

Créer l’environnement de conduite optimal qui place l’utilisateur en premier

L’une des principales variables qui peuvent déterminer l’environnement de conduite, peu importe le trajet, est l’état du conducteur. Que vous soyez distrait en faisant une liste mentale de choses à faire pour les corvées ce soir-là ou simplement épuisé par une longue journée de travail, la distraction cognitive et la somnolence au volant sont directement liées à la sécurité. C’est pourquoi les dernières solutions de Samsung, qui déterminent l’état du conducteur puis activent les fonctionnalités de la voiture en conséquence, ont été conçues pour créer un environnement automobile plus sûr.

Ready Care est une solution innovante qui permet à un véhicule de reconnaître directement l’état physique et émotionnel de son conducteur et de modifier les fonctionnalités de la voiture en conséquence grâce à des fonctionnalités clés telles que sa technologie de mesure de la charge cognitive et le routage sans stress.

Détecter et résoudre la distraction cognitive du conducteur grâce à l’apprentissage automatique

La fonction de mesure de la charge cognitive de Ready Care détecte l’état du conducteur à travers son expression faciale, le regard de ses yeux, la façon dont ses paupières s’ouvrent et plus encore grâce à une technologie d’apprentissage automatique nouvellement développée. La fonctionnalité clé ultérieure de cette solution est que, une fois que l’état du conducteur a été évalué de manière exhaustive, des fonctionnalités et des étapes adaptées à la situation peuvent être appliquées.

Cette fonctionnalité suit le champ de vision et les capacités cognitives du conducteur en temps réel via des caméras et des capteurs embarqués. Par exemple, supposons qu’un conducteur a les yeux sur la route mais qu’en réalité il réfléchit à une présentation clé au travail, l’environnement interne de la voiture changera par la suite afin de ramener l’attention du conducteur sur la conduite via une alerte ainsi que via modifications du volume audio, de l’éclairage et de la climatisation.

Offrir un chemin de retour plus confortable avec un routage sans stress

Afin de fournir à un conducteur stressé le moyen le plus paisible de rentrer chez lui, la fonction de routage sans stress exploite l’appareil portable du conducteur pour détecter sa fréquence cardiaque et, si nécessaire, fournira des itinéraires alternatifs si l’actuel suivi comprend des scénarios stressants tels que les embouteillages et les problèmes liés à la météo.

De plus, grâce à la connectivité SmartThings entre la voiture du conducteur et son domicile, le conducteur peut s’assurer que son arrivée soit la plus agréable possible en configurant à distance ses appareils en mode Relax. — gérer leur téléviseur, purificateur d’air, éclairage et plus encore. Une telle inter-connectivité unit l’expérience automobile de l’utilisateur à sa vie à la maison, éliminant le stress des trajets quotidiens et permettant au conducteur de se détendre, sachant que sa maison est prête et l’attend.

Améliorez votre système audio en appuyant simplement sur un bouton avec Ready Tune

La présentation de Samsung au CES 2023 comprend également un stand dédié présentant la nouvelle technologie audio automobile de HARMAN, Ready Tune, qui utilise des technologies acoustiques propriétaires pour mettre à niveau les systèmes audio de base pour des expériences d’écoute de marque améliorées en appuyant simplement sur un bouton.

Ready Tune permet aux utilisateurs de personnaliser des expériences sonores immersives et différenciées en fonction de leurs préférences et propose le mode Live, qui reproduit l’acoustique des performances en direct dans les stades ; Talk Mode, qui améliore le contenu parlé, comme les podcasts, les livres audio et les conversations téléphoniques, grâce à des filtres personnalisés ; et le mode Club, qui offre des expériences de basses nettes au-delà des capacités des haut-parleurs traditionnels.

Les consommateurs s’attendent de plus en plus à ce que leurs expériences dans leur voiture rivalisent avec celles qu’ils ont avec leurs appareils mobiles et autres appareils informatiques. Afin de fournir de telles expériences, Samsung et HARMAN travaillent dur pour développer des technologies électroniques automobiles qui offrent des expériences ICX différenciées aux utilisateurs.

Suite à leur présentation au CES, Samsung prévoit de continuer à développer des technologies qui rendent la vie de leurs utilisateurs encore plus pratique en connectant de manière organique leurs expériences en voiture avec celles à la maison et au quotidien. HARMAN est également déterminé à consolider sa présence sur le marché des solutions électroniques automobiles grâce au cockpit numérique, la clé pour fournir des services aussi pratiques.

Pour en savoir plus sur le futur ICX présenté au CES de cette année, regardez la vidéo ci-dessous.