Faites une visite de la maison Ennis de Frank Lloyd Wright, le manoir qui est apparu dans Blade Runner, Twin Peaks et d’innombrables films hollywoodiens

Nous sommes nombreux à apprécier l’opportunité de vivre dans une maison qui apparaît dans Coureur de lame; rares sont ceux d’entre nous qui évalueraient cette opportunité à 23 millions de dollars, le prix demandé indiqué dans le 2019 Recueil architectural vidéo sur la maison Ennis de Frank Lloyd Wright de 1924 ci-dessus. Pourtant, même au-delà du pedigree de Wright et du Coureur de lame prestige, la maison est également apparue dans une foule d’autres films, un curriculum vitae qui commence neuf ans après sa construction, lorsqu’elle a fait ses débuts à l’écran dans le rôle du manoir d’une magnat de l’automobile dans le film de Michael Curtiz. Femelle.

Au cours des décennies qui ont suivi, il a continué à fournir des paramètres pour les images – généralement des images de genre – comme La maison sur la colline hantée, Le jour de la sauterelle, Les tueurs de remplacementet Heure de pointe. « La maison Ennis transcende apparemment l’espace et le temps », dit la narration du documentaire de Thom Andersen. Los Angeles se joue. « Il pourrait être situé de manière fictive à Washington ou à Osaka. Il pourrait s’agir d’une villa ancienne, d’une maison hantée du XIXe siècle, d’un manoir contemporain, d’un immeuble d’appartements du XXIe siècle ou d’un laboratoire scientifique du XXIe siècle où Klaus Kinski invente le voyage dans le temps.

La maison Ennis est rapidement devenue un raccourci visuel pour désigner la maison de riches méchants flamboyants et sinistres des films de série B. Cela rend d’autant plus notable son utilisation dans Coureur de lame (un film qui a redonné vie à plusieurs lieux clichés de Los Angeles), ce qui en fait la tour où vit Deckard. Même l’intérieur de son appartement utilise les mêmes carreaux à motif maya que le célèbre extérieur en blocs de béton de la maison. Mais les véritables pièces de la Ennis House ont également reçu beaucoup de temps d’écran, non seulement dans les films mais aussi à la télévision – et même à la télévision dans la télévision, dans le cas de Pics jumeaux‘ feuilleton fictif Invitation à l’amour.

En tant que dernière des maisons de renaissance maya de Wright, la Ennis House marque la fin de sa tentative de s’introduire dans le sud de la Californie. L’architecte lui-même a admis plus tard que cela dépassait les limites du raisonnable : « C’est ce que vous faites, vous savez, une fois que vous avez commencé, et que vous êtes allé si loin, que vous sortez des limites », a-t-il déclaré. « Je pense que la maison Ennis était interdite pour une maison en blocs de béton. » Comme une grande partie du travail de Wright, il s’est également avéré préférable de photographier plutôt que d’habiter ; bien que sa rénovation la plus récente et la plus ambitieuse ait été achevée quelques années plus tôt, elle a fini par vendu 5 millions de dollars en dessous du prix demandé. J’apprécie Coureur de lame autant que n’importe qui, mais 18 millions de dollars, c’est quand même plus que ce que je paierais pour 40 minutes de marche jusqu’au métro.

Basé à Séoul, Colin M.unje vais écrit et diffusedes conseils sur les villes, la langue et la culture. Ses projets incluent la newsletter Substack Livres sur les villes et le livre La ville apatride : une promenade à travers le Los Angeles du 21e siècle. Suivez-le sur Twitter à @colinmunje vais ou sur Facebook.