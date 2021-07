Faites un voyage avec Dev Patel dans ‘The Green Knight’

Le réalisateur David Lowery s’est inspiré du cosmos, des films d’horreur Hammer et d’un téléfilm Ewoks pour construire cette scène éthérée dans « The Green Knight ».

Elle le supplie de l’aider à récupérer sa tête, qui a été décapitée et jetée dans une source. La scène, qui a été tournée la nuit, a une qualité obsédante, et tandis que Lowery et son équipe ont tourné dans un endroit réel en Irlande, il a dit qu’il voulait que l’atmosphère imite le look gothique et sonore d’un film d’horreur de la société britannique Hammer. . Et il a dit qu’une partie sous-marine de la scène a été inspirée par le téléfilm « Caravan of Courage: An Ewok Adventure », dans lequel un personnage est entraîné dans un étang magique. « Cela m’a terrifié quand j’étais enfant », a-t-il déclaré, « et c’est directement de cela que cela est tiré. »

