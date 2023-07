Faites un tour historique à l’intérieur des avions emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Penticton

(Photo – Ville de Penticton/Facebook) (Photo – Ville de Penticton/Facebook) (Photo – Ville de Penticton/Facebook) La tournée Flying Legends of Victory basée en Arizona est arrivée à Penticton. Du 18 au 23 juillet, les visiteurs auront la chance de visiter les bombardiers historiques B-17 et B-25 de la Seconde Guerre mondiale. (Photo – Ville de Penticton)

Deux avions emblématiques de la Seconde Guerre mondiale ont atterri à Penticton et ceux qui espèrent entrer ou faire un tour historique peuvent avoir leur chance du 18 au 23 juillet.

L’aéroport régional de Penticton accueille la tournée Flying Legends of Victory basée en Arizona du 18 au 23 juillet, avec les rares bombardiers B-17 et B-25 exposés et disponibles pour un examen plus approfondi.

Les deux avions seront ouverts au public pour des visites au sol les 18 et 19 juillet de 9h à 17h et du 20 au 23 juillet de 14h à 18h.

Des vols privés dans les avions militaires entièrement restaurés seront proposés du 20 au 23 juillet.

Les bombardiers B-17 et B-25 ont été construits en 1944.

Sur les 12 000 construits pour le combat pendant la Seconde Guerre mondiale, le B-17 Flying Fortress Sentimental Journey à Penticton est l’un des cinq seuls actuellement en vol dans le monde. Il s’agit de la principale exposition warbird de la tournée, qui est menée par la CAF Airbase Arizona, un musée de l’aviation à but non lucratif.

Le B-25, quant à lui, était considéré comme l’un des avions les plus polyvalents de la Seconde Guerre mondiale, selon la base aérienne de la CAF. Il a effectué 15 missions de combat au-dessus de l’Italie et de la Yougoslavie entre le 4 novembre et le 31 décembre 1944.

Les avions ont atterri à Penticton le lundi 17 juillet et ont été accueillis par un certain nombre d’anciens combattants locaux, de pilotes et de fonctionnaires de la ville.

Penticton est l’une des cinq villes canadiennes à avoir une place sur la tournée, rejointe par Medicine Hat et Lethbridge, en Alberta, ainsi que Cranbrook et Victoria.

Pour planifier un trajet, les gens sont priés de visiter flyinglegendstour.com ou d’appeler 480-462-2992.

