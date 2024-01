“Faites un bilan de santé, il existe de nombreux types de problèmes de santé”, a déclaré le CM du Kerala au gouverneur Khan.

Thiruvananthapuram : Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a exhorté le gouverneur Arif Mohammed Khan à passer un examen de santé approfondi et à vérifier s’il répond aux normes requises pour son poste.

Lors d’une conférence de presse samedi soir, Vijayan a déclenché une série d’attaques contre le gouverneur Khan, qui a organisé un sit-in en bordure de route sans précédent exigeant une action contre les militants du SFI, qui ont brandi des slogans et brandi des banderoles lors de sa visite à Nilamel à Kollam.

À la suite de l’incident, le ministère de l’Intérieur de l’Union a fourni au gouverneur Khan une sécurité Z-plus qui sera assurée par le CRPF (Central Reserve Police Force). Kerala CM a affirmé que cela plaçait le gouverneur Khan dans une catégorie avec quelques militants du RSS.

“C’est bizarre. Il est le chef de cet État et dans la position qui lui donne le plus de sécurité. Il dit qu’il ne veut pas de cette sécurité. Peu de gens au Kerala bénéficient déjà d’une telle sécurité de la part du Centre. Ce sont Sundaran Govindan à Kodungallur. “, Sujith à Aluva, Sudi à Alangad, Ramachandran d’Aluva et Sajeevan de Kodungallur. Ce sont des militants RSS. Maintenant Arif Mohammed Khan a rejoint cette liste”, a déclaré Vijayan.

Le ministre en chef du Kerala a accusé le gouverneur Khan d’avoir abusé de sa position en agissant d’une manière jamais vue dans le pays. “Est-ce qu’une personne au pouvoir descend dans la rue pour demander le retrait des banderoles de protestation ? Quelqu’un a-t-il vu une telle chose ? Le Kerala ou le pays ont-ils vu une telle personne ?”

Le gouverneur Arif Mohammed Khan manifeste devant un magasin de thé à Nilamel le 27 janvier 2024 à la suite de la manifestation du drapeau noir de SFI. Photo de : Manorama



Vijayan a affirmé que lui aussi avait rencontré des protestations sur la route, mais qu’il n’avait jamais réagi comme le gouverneur. “La question est de savoir comment ceux qui sont au pouvoir devraient réagir aux manifestations… dans de telles situations, il faut prendre une décision judicieuse. Cela ne peut pas être enseigné comme l’alphabet à l’école. Je pense qu’il n’a pas réussi à le comprendre au cours de son long travail. “Nous attendons de ceux qui sont au pouvoir qu’ils fassent preuve de décence, de maturité et de sagesse démocratiques. Il doit faire une introspection s’il a des défauts. »

Bilan de santé conseillé

L’autre jour, le gouverneur Khan a conclu son discours politique devant l’Assemblée de l’État en un peu plus d’une minute. Cette décision a été largement critiquée par le front au pouvoir et par l’opposition. Aujourd’hui, le ministre en chef l’a déterré.

Le ministre en chef Pinarayi Vijayan et le président AN Shamseer rencontrent le gouverneur Arif Mohammed Khan. Photo de : PRD



“Techniquement, la première et la dernière ligne du discours sont considérées comme suffisantes. Mais toutes ces choses sont une sorte de défi lancé au Kerala. Ce n’est pas contre un parti en particulier, mais une insulte à l’État et à la Constitution du pays”, “, a déclaré Vijayan avant de s’arrêter pour ajouter : “Il n’a pas le temps de prononcer le discours politique mais a tout le temps de s’asseoir sur la route. Bhesh !”.

Avec un sourire ironique, le ministre en chef a ensuite déclaré : “Il dit qu’il est en bonne santé, je pense que personne ne le soupçonne. Mais il serait conseillé de faire un bilan de santé car il existe de nombreux types de problèmes de santé.”