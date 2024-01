Les familles américaines et israéliennes des otages détenus par le Hamas se sont rendues au Capitole mercredi, poursuivant leurs appels aux législateurs pour qu’ils les aident à ramener leurs proches chez eux.

“Vous êtes tous les législateurs du pays le plus puissant du monde, un phare de la démocratie, un défenseur des droits civils et humains”, a déclaré Yarden Gonen, dont la sœur cadette a été kidnappée le 7 octobre par le Hamas, que les États-Unis ont désigné comme étant le pays le plus puissant du monde. un groupe terroriste. “S’il vous plaît, ce grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous demande de faire tout votre possible pour ramener nos otages chez eux là où ils méritent d’être.”

Un groupe bipartisan de sénateurs a accueilli les familles au Capitole pour discuter de l’importance du soutien des États-Unis pour aider à ramener chez eux les membres de leur famille après avoir passé plus de 100 jours en captivité, selon un communiqué de presse.

Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

Les sénateurs ont assuré aux familles qu’ils avaient leur soutien et qu’ils continueraient à faire pression pour la libération des otages alors que la guerre fait rage entre Israël et le Hamas.

Dans la bande de Gaza, plus de 24 400 personnes ont été tuées par les forces israéliennes depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. En Israël, au moins 1 200 personnes ont été tuées par le Hamas et d’autres militants palestiniens depuis le 7 octobre, selon des responsables israéliens.

“Nous réalisons des progrès lents, lents, mais importants”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. “Ce n’est pas que ces progrès ne puissent pas arriver assez vite.”

Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

Orna Neurta, dont le fils Omer a été enlevé par le Hamas, a rappelé une rencontre qu’elle a eue il y a plus d’un mois avec le président Joe Biden, qui a encouragé les familles à garder espoir.

Tout en affirmant qu’elle essayait de garder espoir, comme l’a suggéré Biden, elle a appelé à davantage d’action.

“Jusqu’à présent, à aucun moment de notre vie, l’espoir et la prière sans action n’ont donné de résultats”, a déclaré Neurta.

Les familles ont également souligné l’urgence de libérer leurs proches.

Jon Polin a déclaré que son fils Hersh avait été kidnappé lors du festival de musique Supernova et avait perdu son bras alors qu’il était pris en otage.

Au moins 260 personnes ont été tuées lors du festival de musique après que le Hamas ait pris pour cible l’événement dans son attaque massive et sans précédent contre Israël. Beaucoup de ses participants ont également été pris en otage.

“Depuis 103 jours, ma femme Rachel et moi avons reçu très peu d’informations sur Hersh. Nous ne savons même pas s’il est vivant”, a-t-il déclaré. “Cent trois jours, c’est 103 jours de trop, et nous manquons de temps. Les otages manquent de temps.”

La sœur cadette de Gonen était également présente au festival lorsqu’elle a été kidnappée après avoir assisté au meurtre de sa meilleure amie, a-t-elle déclaré.

“Au lieu de passer le meilleur moment de sa vie à célébrer l’amour, la paix, la liberté et l’amitié, elle a été victime d’une haine inimaginable, de torture et d’un mal pur”, a déclaré Gonen.

Lors de la conférence de presse, Liz Naftali, une tante d’Abigail Idan, 4 ans, prise en otage puis relâchée, a critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant qu’elle avait été informée qu’il y avait plusieurs accords concernant la libération de les otages et a affirmé que le hold-up était dû à son gouvernement.

Elle a également affirmé que le Premier ministre souhaitait que la guerre se poursuive afin de pouvoir rester au pouvoir.

Dans son discours d’ouverture, le sénateur Ben Cardin, démocrate du Maryland, a déclaré que les législateurs “ne se reposeront pas tant que les otages ne seront pas chez eux et nous n’oublierons pas notre engagement à les ramener chez eux en toute sécurité”.

Mercredi après-midi, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a organisé une veillée bipartite aux chandelles, au cours de laquelle certains membres portaient ce qui ressemblait à une bande de ruban adhésif sur laquelle était écrit « 103 », représentant le nombre de jours depuis que les otages ont été retenus captifs par le Hamas.

Lors de ses remarques au début de la veillée, Johnson s’en est pris aux démocrates, déclarant : « Malheureusement, certains continuent de sympathiser avec le Hamas. Leurs actions et leur rhétorique, qui sont choquantes, nous rappellent exactement pourquoi nous avons besoin d’une veillée comme celle-ci. “