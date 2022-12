Faites tourner les têtes lors de votre soirée NYE avec ces produits de maquillage fastueux – Hollywood Life

Crédit d’image : Kobrinphoto/Adobe

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Suite Achats

C’est bientôt le réveillon du Nouvel An, et il est temps de mettre 2022 derrière vous et d’accueillir la nouvelle année avec un nouveau look ! Faites de votre réveillon du Nouvel An une nuit inoubliable en faisant une déclaration audacieuse avec votre maquillage. Que vous recherchiez un look étincelant ou que vous ajoutiez simplement une touche de brillance, nous avons rassemblé les meilleurs produits dont vous avez besoin pour créer un maquillage scintillant qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.

De la laque pour cheveux scintillante aux rouges à lèvres brillants en passant par les fards à paupières chatoyants, nous avons tous les éléments essentiels dont vous avez besoin pour créer un look unique qui ne manquera pas de scintiller et de briller. Alors préparez-vous à augmenter le facteur glamour et préparez-vous à dire au revoir à 2022 avec une étincelle !

Gel scintillant

Le gel scintillant holographique biodégradable Unicorn Snot est un gel scintillant amusant et brillant de qualité cosmétique qui peut être utilisé sur les yeux, le visage, le corps et partout où vous souhaitez ajouter de l’éclat. Ce gel scintillant est fabriqué avec des paillettes sûres, durables et de qualité cosmétique. Il est parfait pour créer un look époustouflant pour les soirées NYE !

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Rouge à Lèvres Liquide

Cette teinte à lèvres Peripera Ink Velvet est un incontournable pour tout amateur de beauté à la recherche de couleurs vives qui resteront après une nuit de fête, de boisson et de plaisir. Sa formule lisse glisse sans effort et reste toute la journée sans bavure ni décoloration.

Ombre à paupières scintillante

Le kit de maquillage Lucoss Glitter Liquid Eyeliner Eye Shadow est le choix parfait pour tous ceux qui cherchent à faire passer leur maquillage des yeux au niveau supérieur. Cette collection deux-en-un combine eye-liner et fard à paupières en un, ce qui la rend facile et pratique à appliquer tout en offrant un look époustouflant et durable. Le produit est livré avec cinq couleurs différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir, vous donnant la possibilité de créer un look unique pour votre soirée NYE.

Lien connexe En rapport: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Spray Fixateur Glowy

Ce spray fixateur de maquillage Glow de Self Beauty non seulement fixe et fixe votre maquillage, mais fournit également une dose d’hydratation avec ses parfums floraux et musqués. Il forme deux couches de revêtement sur le maquillage, évitant les plis et les taches et garantissant que votre maquillage reste en place tout au long de la journée. La brume ultra-fine couvre uniformément votre peau et ne laisse aucune trace collante ou grasse.

Brume scintillante

Le spray Ebin Egyptian Diamond Hair and Body Glitter Spray est un incontournable pour ajouter une touche d’éclat à votre look de soirée. Le produit est disponible dans une taille facile à utiliser et adaptée aux voyages, ce qui le rend pratique à emporter partout. Son parfum agréable captera l’attention de tout le monde lors de votre soirée NYE, et la formule à séchage rapide vous permettra de rester en place sans vous alourdir ni vous sentir gras ou collant.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.