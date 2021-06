Faites simplement quelque chose pour la terre aujourd’hui, dit Dia Mirza à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement ! | Nouvelles des gens

New Delhi : La Journée mondiale de l’environnement est célébrée dans le monde le 5 juin, et l’acteur-producteur devenu ambassadeur de l’environnement et défenseur des ODD auprès du secrétaire général des Nations Unies, Dia Mirza, estime qu’il est temps de faire tout ce que nous pouvons pour protéger et restaurer l’environnement.

Elle a déclaré : « Si nous n’adhérons pas au développement durable et n’arrêtons pas la dégradation de l’environnement à tous les niveaux, le changement climatique aura un impact sur chacun de nous. C’est déjà le cas. D’une manière ou d’une autre, l’activisme environnemental n’est pas pris assez au sérieux même si nous vivons une pandémie causée par l’incapacité des humains à respecter les lois de la nature. Les problèmes climatiques semblent également écrasants pour beaucoup, même si tout le monde peut commencer quelque part. Faites simplement quelque chose pour la terre aujourd’hui. Plantez un jeune arbre, commencez à trier vos déchets, supprimez le plastique à usage unique de votre vie, utilisez produits d’entretien naturels et produits d’hygiène biodégradables. Faites ce que vous pouvez, car c’est mieux que de détourner le regard du problème. »

Elle est soulagée que de nouvelles recherches de l’Economist Intelligence Unit (EIU) commandées par le World Wildlife Fund, montrent une augmentation spectaculaire du nombre de personnes préoccupées par l’environnement au cours des cinq dernières années, en particulier après la pandémie.

Dia Mirza a ajouté : « Le fait que les gens commencent à parler de la perte de biodiversité, s’engagent dans l’activisme numérique et s’engagent de plus en plus dans des campagnes environnementales hors ligne me donne de l’espoir. Les jeunes qui vont hériter de la planète posent plus de questions, participent à démonstrations, en choisissant des régimes à base de plantes et cela montre que les niveaux de sensibilisation augmentent. J’espère que cela donnera à l’activisme climatique l’élan dont il a besoin pour avoir un impact mondial sur les industries et les gouvernements.

Pendant la pandémie également, tout en passant beaucoup de temps à la maison, Dia a continué à s’engager avec les communautés en ligne pour partager ses préoccupations concernant l’environnement. Elle dit: « Je sais que je peux parfois sembler répétitif, mais certains messages doivent être intégrés et renforcés à plusieurs reprises. Par exemple, il est important de jeter vos masques et vos déchets médicaux de manière responsable et de réfléchir aux défis auxquels sont confrontés les agents d’assainissement tout en nettoyant notre ordures. Soyons juste un peu plus attentifs et sensibles les uns aux autres et à la planète. Nous n’avons vraiment pas d’autre choix si nous voulons survivre et prospérer en tant que race. »