Faites sensation avec le sac de plage ‘It Girl’ de cet été – Hollywood Life

Vous ne pouvez pas vivre une véritable expérience estivale sans une belle journée à la plage. S’exposer à une chaude journée de sable et de soleil est l’une des meilleures choses de l’été. Outre votre serviette et votre maillot de bain, il y a un autre élément important dont vous avez besoin pour un voyage réussi à la plage : le bon sac.

Ce fourre-tout multifonctions est tendance comme l’article de mode incontournable de la saison. Tous les articles essentiels dont vous avez besoin pour la plage peuvent tenir dans ce sac à bandoulière, et il fait également une déclaration audacieuse. Non seulement cela montre votre respect pour la plage et l’environnement, mais cela ajoute également une touche de style à vos aventures estivales.

Fourre-tout de plage en filet Hoxis: 16,90 $

Si vous cherchez le sac de plage parfait pour faire sensation cet été, pourquoi ne pas essayer ce fourre-tout en filet pour compléter votre ensemble de plage ? Le grand sac en toile peut contenir une variété d’articles, tels que de la crème solaire, des collations, des vêtements et même des maillots de bain mouillés. Le sac lui-même est fabriqué à la main à partir d’un filet en filet résistant aux intempéries. Il présente un design élégant et moderne avec des lanières en cuir, ce qui le rend à la fois tendance et pratique. Le filet peut également être replié pour un look pouf élégant qui ajoute au charme du sac.

À l’intérieur, le fourre-tout regorge de caractéristiques uniques. Tout d’abord, il est livré avec plusieurs poches externes pour un accès facile aux articles tels que les laissez-passer, les téléphones et les portefeuilles. Le sac comprend également une poche zippée entièrement doublée pour ranger les maillots de bain humides, ainsi qu’une poche en filet et une poche zippée pour un rangement supplémentaire. La fermeture à cordon permet de garder tous vos essentiels en sécurité lors de vos promenades à la plage. Il dispose également d’une bandoulière pratique pour voyager et d’une bandoulière réglable pour un transport facile sur l’épaule.

Si la commodité et le style sont ce que vous recherchez cet été, le sac de plage en filet Hoxis est l’accessoire parfait pour la plage. Il est idéal lorsque vous avez besoin de tout transporter, de votre bouteille d’eau et de votre crème solaire à votre maquillage et à tout autre élément essentiel. De plus, il est léger et durable, ce qui le rend idéal même pour les sorties à la plage les plus achalandées. Avec son design impressionnant et sa longue liste de fonctionnalités, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ce fourre-tout en toile est le sac de plage « It Girl » de cet été.

