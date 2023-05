Faites semblant jusqu’à ce que vous le fassiez – Shaw Local

Le défenseur central d’Henry, Abbie Serpette, bondit en essayant d’attraper un coup de circuit contre Morrison le mercredi 17 mai 2023. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

J’ai utilisé cette plateforme pour célébrer certaines de mes victoires en photographie. Il est donc juste de partager les pertes, autant que cela me fait mal.

La photo ici signifie à la fois une victoire et une perte d’une certaine manière. J’aime vraiment la façon dont j’ai capturé instinctivement la voltigeuse de centre Henry-Senachwine Abbie Serpette sautant pour le ballon. J’avais tourné ce match de softball au Newman Central Catholic High avant de déménager pour couvrir le match de baseball juste de l’autre côté du terrain.

J’avais entendu le ping classique de la batte en aluminium, mais ce son était beaucoup plus fort et plus « pingy » donc il a attiré mon attention. J’ai rapidement réalisé qu’il pouvait y avoir un jeu sur le ballon, j’ai donc pu retirer ce cadre. Voir le ballon passer par-dessus la clôture, la joueuse au sommet de son saut – plus son visage plein – en fait, je pense, une très bonne image.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Je n’ai pas suivi l’action et j’étais à une image d’une image rare d’un joueur éperdument par-dessus la clôture.

Avec un grand sourire sur son visage, elle a fait un saut périlleux, a attrapé ce coup de circuit et a sauté par-dessus la clôture.

Et ça m’a manqué.

Alors qu’avons-nous appris ici ?

Eh bien, si j’avais fait preuve d’autant de ténacité que ce joueur de balle, j’aurais peut-être obtenu ce cadre supplémentaire. Mais je pense qu’une plus grande leçon, et je suis sûr que nous le faisons tous dans nos vies professionnelles et personnelles, c’est que nous nous attardons trop sur ce que nous avons manqué et sur nos échecs. Cette énergie devrait être canalisée vers nos victoires et nos succès.

J’ai appris il y a longtemps que même si je sais que j’ai fait de mon mieux, mais que je ne suis pas revenu avec cette image que j’ai imaginée dans mon esprit, que si j’exprimais cela à mon ou mes éditeurs, cela les conditionnerait à pense que c’était un mauvais travail avant même de le voir.

Alors bon ou mauvais, bon ou mauvais, j’exprimerai ma confiance extérieurement, même si intérieurement, j’ai mes réserves.

J’ai récemment partagé cette philosophie avec une amie, et ses paroles sonnent si justes. « Faites-le jusqu’à ce que vous le fassiez. » Je ne peux pas être plus d’accord.

• Suivez Alex T. Paschal sur Instagram @svmphotogs ou envoyez-lui un message à [email protected]