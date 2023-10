Faites savoir à vos proches que vous êtes arrivé en toute sécurité avec les enregistrements iOS 17

Si vous êtes l’ami qui dit toujours : « Conduisez prudemment ! ou le parent demandant à vos enfants de vous envoyer un SMS lorsqu’ils arrivent quelque part, cette fonctionnalité iOS 17 est faite pour vous. La dernière mise à jour logicielle donne aux utilisateurs d’iPhone la possibilité d’envoyer et de recevoir des notifications d’enregistrement.

Le nouvel iOS 17, lancé plus tôt cette année, facilite l’envoi et le suivi des enregistrements. La fonctionnalité utilise les services de messagerie et de localisation pour alerter automatiquement les destinataires que vous avez choisis lorsque vous arrivez à destination. Si vous êtes en retard ou ne répondez pas pour quelque raison que ce soit, vos destinataires sont automatiquement informés.

Cette fonctionnalité est un excellent moyen d’envoyer des contrôles de sécurité à vos amis et à votre famille, surtout si vous n’habitez pas à proximité de vos proches ou si vous oubliez parfois de répondre aux SMS vous demandant si vous êtes bien arrivé quelque part. C’est une façon de réduire l’anxiété liée au voyage et de garder un œil sur vos proches, même lorsque vous n’êtes pas à proximité.

Voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité d’enregistrement et comment en envoyer une. Notez que cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque l’expéditeur et le destinataire ont tous deux installé iOS 17. Vous pouvez apprendre comment installer iOS 17 ici.

Capture d’écran de Katelyn Chedraoui/CNET

Comment fonctionne la fonctionnalité d’enregistrement d’iOS 17

Check In combine les fonctionnalités des services de messagerie et de localisation d’Apple. Lorsque vous envoyez un enregistrement, Apple utilise vos données de localisation pour alerter le destinataire choisi lorsque votre téléphone, et par association vous, arrivez à un certain endroit à une certaine heure. S’il y a des retards, si vous ne répondez pas aux invites ou ne passez pas d’appel SOS d’urgence, votre destinataire en est informé.

Pour les expéditeurs, tout ce que vous avez à faire est d’envoyer un message d’enregistrement avant de commencer votre voyage et de laisser Apple faire le reste. Si vous êtes en retard, vous pouvez assurer à vos destinataires que vous êtes toujours sur la bonne voie et ajouter du temps supplémentaire à votre ETA lorsque vous y êtes invité.

Si vous recevez un enregistrement, vous recevrez quatre types de notifications :

Lorsque vous recevez un enregistrement : Cela vous permet de savoir que quelqu’un a initié un enregistrement. Lorsqu’ils arrivent à destination : Cela se produit automatiquement et met fin à l’enregistrement. Lorsqu’ils sont en retard et ne répondent pas lorsque vous y êtes invité : Vous serez averti si un expéditeur est en retard et ne répond pas à une invite dans les 15 minutes. Si leur iPhone se déconnecte pendant une période prolongée. Si l’iPhone de l’expéditeur passe un appel SOS d’urgence, vous en serez également informé.

Apple sécurise toutes les informations partagées lors d’un enregistrement en utilisant un cryptage de bout en bout.

Comment envoyer un enregistrement

Ouvrir messages. Accédez au chat avec la personne à qui vous souhaitez envoyer un enregistrement. Appuyez sur le + icône à gauche de la barre de message. Robinet Plus. Robinet Enregistrement. Les options sont organisées par ordre alphabétique et Check In est une icône jaune.

La première fois que vous envoyez un enregistrement, Apple vous proposera quelques instructions. Vous devrez choisir la quantité d’informations que vous souhaitez qu’Apple partage avec les destinataires : limitée ou complète.

Si vous choisissez de donner des données limitées à vos destinataires d’enregistrement, ils pourront voir l’emplacement actuel de votre iPhone, la charge de la batterie et le signal réseau.

Si vous fournissez des données complètes, ils pourront voir tout cela, ainsi que votre itinéraire de voyage et l’emplacement du dernier endroit où vous avez déverrouillé votre iPhone ou retiré votre Apple Watch.

Vous pouvez toujours modifier les informations auxquelles votre destinataire a accès lors de la configuration de votre enregistrement.

Une fois que vous avez défini vos paramètres comme vous le souhaitez, définissez votre destination et la durée du trajet pour que vos destinataires puissent les voir :

Robinet Modifier dans le widget d’enregistrement jaune pour définir vos informations de voyage. Faites glisser votre doigt vers l’option souhaitée : Quand j’arrive ou Après une minuterie. Sous Destinationutilisez la fonctionnalité Apple Maps intégrée pour rechercher et sélectionner votre destination. Sélectionnez votre mode de transport, Conduite, transports en commun ou Marche ou ajoutez une durée estimée en appuyant sur Ajouter du temps. Vérifiez à nouveau les informations que vous partagez sous Archiver les données. Robinet Fait dans le coin supérieur droit et vérifiez vos informations dans les messages jaunes. Robinet Envoyer pour commencer le processus d’enregistrement.

Pour plus de trucs et astuces sur iOS 17, découvrez comment créer des autocollants dynamiques, utiliser Maps hors ligne et comment partager des Air Tags.