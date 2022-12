“Faites quelque chose” : l’Ukraine s’efforce de soigner les cicatrices mentales des soldats

KYIV, Ukraine (AP) — Le sommeil replonge le soldat dans les horreurs des champs de bataille ukrainiens. Il peut entendre des bombes tomber à nouveau et imaginer des explosions. Il s’imagine courir frénétiquement, essayant de se sauver et de sauver les autres. Les cauchemars sont si vifs et effrayants qu’il supplie son médecin de l’aider. “Ça va me couper le souffle”, prévient-il. “Alors fais quelque chose.”

“Très, très, très stressant”, dit Witalij Miskow, 45 ans, à propos des terreurs nocturnes qu’il combat avec des tranquillisants et une thérapie dans un centre de traitement de santé mentale pour soldats à la périphérie de la capitale ukrainienne, Kyiv.

Lorsque la paix reviendra finalement en Ukraine, plusieurs milliers d’autres soldats rentreront probablement chez eux, comme Miskow, avec une maladie connue sous le nom de trouble de stress post-traumatique, ou SSPT. Des psychologues, des officiers des anciens combattants et d’anciens combattants qui ont lutté contre des cauchemars, des flashbacks pénibles et d’autres symptômes du SSPT travaillent déjà pour éviter une éventuelle crise de santé mentale parmi les soldats et leurs familles de la guerre particulièrement horrible, intense et écrasante.

Qu’il s’agisse d’accroître la sensibilisation et le financement des soins de santé mentale ou de former des conseillers pour aider les soldats à parler des traumatismes psychologiques, l’objectif est d’empêcher les problèmes potentiellement destructeurs liés au SSPT, notamment les suicides, la violence familiale, l’abus d’alcool et de drogues, de prendre racine.

Ex-sergent parachutiste. Maksym Pasichnyk dit que la vie civile était « très complexe » pour lui après des années de combat contre les forces pro-russes dans l’est de l’Ukraine et une fois que Moscou a lancé son invasion à grande échelle, maintenant dans son dixième mois. Sa longue exposition au combat, à la mort et à la destruction a laissé le joueur de 28 ans avec un éventail de symptômes de SSPT. Il craint que de nombreux autres militaires et leurs familles ne souffrent également.

« Les répercussions viennent plus tard. Vous avez un vacarme dans les oreilles, vous commencez à vomir, vous rentrez à la maison et avez des changements constants de tension artérielle et vous vous en prenez aux membres de votre famille, à vos enfants, à votre femme », dit-il.

“Tu penses constamment que quelqu’un te regarde, tu réfléchis trop, tu abuses de la drogue et de l’alcool, tu te perds”, ajoute-t-il. « Si tu veux te faire aider, tu es internée dans un hôpital psychiatrique, où on te transforme en légume. Si vous montrez des éclairs de colère, ils vous donnent des tranquillisants et vous restez assis là.

Pasichnyk a vu son dernier combat au tout début de l’invasion du 24 février. Son unité a été insérée par hélicoptère la nuit pour défendre un aérodrome à la périphérie de Kyiv. Les échanges de tirs et la longue marche qui a suivi vers la capitale lui ont massacré les pieds. Les saignements, les ecchymoses et les fractures osseuses étaient si graves qu’il a été démis de ses fonctions.

Extérieurement, le vétéran musclé ressemble à une image de santé. Mais l’intégrité physique peut cacher la souffrance intérieure des soldats, prévient Pasichnyk.

“Ils ont l’air bien”, dit-il, “mais ils ne le sont pas.”

Le 12 novembre, Pasichnyk est retourné à la base aérienne endommagée de Hostomel où il a combattu, un retour qui a de nouveau suscité des flashbacks des événements qu’il y a endurés. Partant des restes éventrés de ce qui, avant la bataille, était le plus gros avion du monde, il a couru un semi-marathon pour sensibiliser au SSPT et financer les frais de traitement de 10 anciens combattants présentant des symptômes.

Pasichnyk dit qu’il s’inquiète non seulement du risque que des soldats traumatisés se suicident, mais aussi du fait qu’ils pourraient braquer des armes sur d’autres et “pourraient recourir à des actes terroristes”.

La porte-parole du ministère ukrainien des Anciens Combattants, Iulia Vorona, a déclaré que les statistiques sur les suicides et le SSPT chez les anciens combattants et leurs familles ne sont pas rendues publiques pendant la guerre pour des raisons de sécurité.

Mais s’exprimant cinq mois avant l’invasion, la ministre des Anciens Combattants, Yuliia Laputina, a déclaré qu’il y avait déjà eu une “grande demande” de la part des familles des militaires pour un soutien psychologique à la suite des combats depuis 2014 contre les séparatistes soutenus par Moscou dans l’est de l’Ukraine.

Le ministre, qui a un doctorat. en psychologie, s’est dit particulièrement préoccupé par le fait que beaucoup retournent dans des “villages reculés où il n’y a pas de psychologue”.

“Nous devons construire un système où l’assistance psychologique d’urgence fonctionnera dans les coins les plus reculés”, a-t-elle déclaré.

Dans une interview ultérieure ce mois-ci avec l’Associated Press, l’un de ses adjoints, Eugen Kotyk, a déclaré que le ministère “travaillait activement” sur un programme de réduction des risques de suicide et d’alcool.

Sur la base des chiffres des conflits précédents, environ 20% des soldats exposés à des combats intenses en Ukraine pourraient développer un SSPT, estime le psychiatre britannique Neil Greenberg, professeur de santé mentale de la défense à l’université King’s College de Londres, qui a auparavant été médecin de la Royal Navy pour 23 ans, notamment en Irak et en Afghanistan. À la suite de l’invasion russe, il a également suivi une formation en ligne pour l’armée ukrainienne sur la gestion des événements traumatisants.

Contrairement aux soldats qui ont combattu en Afghanistan ou aux troupes américaines pendant la guerre du Vietnam, les soldats ukrainiens se battent dans et pour leur patrie, avec un soutien public évident, un ennemi clair et des objectifs et des justifications solides. Tout cela pourrait aider à atténuer les retombées sur la santé mentale des vétérans ukrainiens, dit Greenberg, qui la décrit comme «une guerre psychologiquement bonne pour l’Ukraine».

Mais une victoire pour l’Ukraine, des soldats de retour bien traités par la suite et la reconstruction joueront également un rôle pour déterminer si les maladies psychologiques causent “des pertes massives” parmi les anciens combattants “ou juste un grand nombre”, ajoute Greenberg.

Anticipant que beaucoup auront besoin d’aide, le psychologue ukrainien Andrii Omelchenko forme des volontaires – 300 à ce jour et vise un total de 2 000 – pour fournir des conseils aux soldats.

Omelchenko donne également des conseils pratiques aux troupes sur le terrain et continue ce travail en ligne lorsqu’il est de retour à Kyiv, leur parlant des traumatismes du champ de bataille lors d’appels vidéo depuis son bureau du 17e étage. Un appel récent était avec un commandant de première ligne qui souffrait d’attaques de panique débilitantes, après avoir vu une frappe de missile qui a gravement blessé trois soldats.

La forte dépendance de la Russie aux bombardements d’artillerie fait payer un lourd tribut psychologique aux soldats ukrainiens, dit Omelchenko. Il dit que les médias sociaux sont un autre stress psychologique parce qu’ils montrent aux soldats que pendant qu’ils sont dans les tranchées, leurs proches et leurs amis peuvent mener une vie relativement normale.

“C’est vraiment douloureux”, dit Omelchenko. “La vie civile a beaucoup de bonnes choses qu’il ne faut pas montrer.”

D’un autre côté, Omelchenko dit qu’il répond également aux appels de familles demandant comment traiter au mieux les soldats qui reviennent changés de la bataille – taciturne, distant, nerveux et dans leur propre monde. Omelchenko en a déjà fait l’expérience lui-même avec son grand-père, qui avait combattu alors qu’il était adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Mon grand-père n’a jamais souri”, dit Omelchenko.

À la clinique de réadaptation de Forest Glade à l’extérieur de Kyiv, Miskow poursuit sa convalescence. En plus des produits pharmaceutiques, l’établissement utilise le yoga, l’acupuncture, les sons apaisants et d’autres thérapies sur ses 220 patients.

« Je suis heureux, je suis toujours en vie », dit Miskow.

Pourtant, il pleure alors en évoquant une frappe d’artillerie qui a tué plusieurs de ses amis.

“Je m’habitue (à) ces sentiments, mais c’est toujours très, très difficile”, dit-il. “Si tu n’es pas là, tu ne comprends rien du tout, tu ne comprendras pas.”

John Leicester, l’Associated Press