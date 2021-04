LA poussée pour un quatrième chèque de relance et des paiements récurrents supplémentaires est soutenue par jusqu’à 74 législateurs.

Environ deux semaines après que le président Joe Biden a signé le plan de relance de 1,9 billion de dollars, plus de 20 sénateurs démocrates se sont joints à l’appel pour des paiements récurrents lors du prochain cycle de relance.

Peu de législateurs du milieu semblent soutenir le concept de paiements récurrents. Crédits: Getty

Et maintenant, de plus en plus de membres du Congrès se sont joints à la poussée progressive pour une injection continue de liquidités dans les comptes bancaires des gens.

L’effort pour faire pression pour plus de contrôles tout au long du COVID-19 a commencé en janvier lorsque le représentant américain Ilhan Omar et 52 autres démocrates de la Chambre ont demandé à Biden et à la vice-présidente Kamala Harris de faire pression pour des contrôles récurrents.

« Une autre série de vérifications ponctuelles fournirait un calendrier temporaire, mais lorsque cet argent sera épuisé, les familles auront à nouveau du mal à payer les produits de première nécessité », ont déclaré les représentants dans la lettre envoyée à Biden et Harris, selon Newsweek.

Un porte-parole du sénateur Ron Wyden de l’Oregon a déclaré à Newsweek que la lettre adressée au président avait circulé en ligne plus tôt en mars avec les signatures de 11 sénateurs, mais le groupe a attendu un soutien supplémentaire comprenant 21 signataires de la chambre avant d’être envoyée.

Un quatrième plan de relance de 1 400 dollars pourrait sortir 7,2 millions de personnes de la pauvreté. Crédits: Getty

« Alors que vous préparez votre plan Build Back Better pour une reprise économique à long terme, sachez que nous sommes prêts à travailler avec vous pour soutenir les chèques directs récurrents et les prestations d’assurance-chômage prolongées pour soutenir les Américains qui sont encore en difficulté pendant la pandémie », le groupe de Les sénateurs démocrates ont déclaré dans la lettre.

Biden n’a pas encore mentionné de plan pour d’autres contrôles de relance ni répondu à la lettre des représentants.

Peu de législateurs du milieu semblent soutenir le concept de paiements récurrents, a noté CNBC, donc les experts ne pensent pas qu’un quatrième contrôle aura lieu.

La lettre adressée au président a circulé en ligne plus tôt en mars avec les signatures de 11 sénateurs, mais le groupe a attendu plus de soutien comprenant 21 signataires de la chambre avant d’être envoyée.

Ed Mills, analyste politique de Washington chez Raymond James, a déclaré au réseau: «Je pense que c’est peu probable pour le moment».

Le projet de loi de Biden n’a pas été facile à passer car les républicains ont hésité face aux dépenses et les démocrates l’ont adopté à la majorité.

Les démocrates utilisaient auparavant la réconciliation, un processus budgétaire, pour adopter le dernier plan de relance sans le soutien du GOP.

Ce processus ne peut pas être utilisé à nouveau avant le 1er octobre, ce qui créera un défi pour passer le plan de paiements directs, selon Newsweek.

Il y a de grands espoirs pour un quatrième contrôle de relance après qu’un sondage a révélé que «la majorité des Américains veulent des paiements récurrents de 2 000 $ Covid-19».

Un quatrième plan de relance de 1 400 dollars pourrait sortir 7,2 millions de personnes de la pauvreté, selon une analyse publiée le mois dernier par le Tax Policy Center de l’Urban Institute & Brookings Institution.