Faites plus en mouvement avec Samsung Galaxy Book Go et Galaxy Book Go 5G – Samsung Global Newsroom

Samsung élargit sa gamme de PC avec de nouvelles options pour offrir la meilleure mobilité, la connectivité LTE et 5G et l’écosystème Galaxy à un prix accessible

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G, de nouveaux ajouts à la gamme Galaxy Book optimisés par le dernier Qualcomm® Plateformes de calcul Snapdragon™. La série Galaxy Book Go offre plus de choix à un prix accessible aux consommateurs qui cherchent à en faire plus à tout moment et en tout lieu.

« Les PC continuent de faciliter notre vie numérique, en nous aidant à nous connecter à nos amis et à notre famille, à travailler à distance et à trouver des débouchés pour la créativité et la détente », a déclaré Woncheol Chai, vice-président directeur et responsable de l’équipe de planification de l’expérience, Mobile Communications Business, Samsung Electronics. « La série Galaxy Book Go est conçue pour les utilisateurs mobiles d’aujourd’hui qui attendent une communication transparente, une productivité soutenue et un divertissement immersif, le tout dans un seul appareil. Avec le nouvel ajout au Galaxy Book, Samsung offre à nos consommateurs des options plus larges pour choisir un appareil qui correspond le mieux à leurs besoins. »

Avec la série Galaxy Book Go, les utilisateurs peuvent profiter d’une mobilité de pointe avec une productivité PC de pointe. Ils peuvent en outre profiter des expériences de l’écosystème Galaxy associées à leurs smartphones, tablettes et appareils portables Galaxy. S’appuyant sur notre étroite collaboration avec Qualcomm Technologies, le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G apportent les meilleures fonctionnalités de votre smartphone et les combinent avec les performances et la productivité du PC que vous méritez. La série Galaxy Book Go est alimentée par le Qualcomm® Plate-forme de calcul Snapdragon 7c Gen 2, avec connectivité LTE en option,1 et le Galaxy Book Go 5G alimenté par Qualcomm® La plate-forme de calcul Snapdragon 8cx Gen 2 5G offre des vitesses de connectivité 5G ultra-rapides2 pour profiter des dernières normes de réseau.

« Samsung et Qualcomm Technologies continuent de collaborer sur plusieurs générations d’appareils Samsung de pointe alimentés par les plates-formes de calcul Snapdragon. » a déclaré Alex Katouzian, SVP & GM, Mobile, Compute, and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. « Notre vision commune de l’informatique mobile inspire nos entreprises à faire avancer l’industrie et à offrir une expérience plus connectée, intelligente et productive aux consommateurs. Nous sommes fiers d’activer la série Galaxy Book Go et d’élargir le portefeuille de PC 5G qui utilisent notre technologie de pointe pour offrir ce que les utilisateurs méritent, à travers plusieurs gammes de prix.

Conçu pour bouger avec vous tout au long de votre journée

Répondez aux e-mails autour d’un café au lait au café, parcourez les réseaux sociaux pendant votre trajet ou appelez en vidéo un être cher avant un vol avec la flexibilité Always On, Always Connected activée par les plates-formes de calcul Snapdragon. La série Galaxy Book Go s’appuie sur les expériences Windows 10 avec l’avantage de vitesses de démarrage instantanées, vous permettant de l’ouvrir et d’utiliser immédiatement votre PC. Et si vous avez besoin de plus d’espace d’écran pour effectuer plusieurs tâches, ne cherchez pas plus loin : la série Galaxy Book Go est dotée d’un grand écran de 14 pouces avec un cadre fin, pour que vous puissiez rester productif pendant les moments difficiles.

Avec des conceptions minces et légères dotées d’une charnière pliante à 180 degrés et Dolby Atmos, offrant un paysage sonore riche, les appareils de la série Galaxy Book Go peuvent s’adapter à l’angle parfait pour regarder des films sur le chemin d’un week-end ou pour revoir le travail avec un collègue pendant un visite de travail sur site. Pour les étudiants, sa batterie longue durée en fait le compagnon idéal pour chaque cours, vous garantissant d’avoir toujours accès aux devoirs et aux ressources en ligne dont vous avez besoin, que vous preniez des notes lors d’un cours ou que vous étudiiez tard à la bibliothèque. De plus, sa durabilité de qualité militaire3 garantit que sa conception mince et mobile résiste à une utilisation quotidienne répétée.

Votre écosystème Galaxy à portée de main

Les appareils Galaxy sont conçus pour fonctionner ensemble, éliminant les problèmes quotidiens avec une expérience d’écosystème d’appareils transparente. Synchronisez votre smartphone avec votre appareil de la série Galaxy Book Go pour répondre à des SMS, passer des appels et mettre en miroir des applications Android avec Link to Windows et Microsoft Your Phone,4 étendez votre écran à votre série Galaxy Tab S7 pour une productivité à double écran avec Second écran,5 et connectez facilement vos Galaxy Buds6 à votre appareil de la série Galaxy Book Go avec la connexion Easy Bluetooth. Tout cela est possible grâce à l’intégration transparente des appareils dans l’écosystème Galaxy, et tout est disponible directement sur la nouvelle série Galaxy Book Go.

Vous pouvez également utiliser le Galaxy Book Smart Switch7 pour transférer des fichiers, des photos, des listes d’applications et même des paramètres de votre PC existant vers votre appareil de la série Galaxy Book Go pour une configuration en un clin d’œil. De plus, partage rapide8 facilite plus que jamais le partage de documents, de photos et de fichiers entre les appareils Galaxy – aucune connexion Internet requise.

À la maison, contrôlez l’éclairage ou la température avec SmartThings ou utilisez SmartThings Find9 pour retrouver votre smartphone Galaxy laissé dans une autre pièce. Et à la tombée de la nuit, détendez-vous et profitez de la télévision gratuite à partir de vos chaînes et médias préférés grâce à l’icône Samsung TV Plus intégrée, idéalement située dans le menu Windows.dix

Disponibilité

La version Wi-Fi et la version LTE du Galaxy Book Go seront disponibles à partir de juin sur certains marchés à partir de 349 $.11 Le Galaxy Book Go 5G sera disponible plus tard cette année. Tous les modèles présentent une finition argentée subtile mais sophistiquée. Samsung Care+, un service d’assistance produit dédié couvrant les fissures accidentelles d’écran, les réparations et plus encore, sera disponible pour la série Galaxy Book Go sur certains marchés.12 Pour plus d’informations sur le produit, visitez www.samsung.com.

Spécifications du Galaxy Book Go 13 Dimensions14 323,9 x 224,8 x 14,9 mm Poids15 1,38 kg Système d’exploitation16 Windows 10 Famille/Pro Affichage TFT FHD 14 pouces (1920 x 1080) CPU Qualcomm® Plate-forme de calcul Snapdragon™ 7c Gen 2 Graphique Qualcomm® GPU Adreno™ Connectivité LTE,17 Wi-Fi 5,18 802.11ac 2×2, Bluetooth v5.1 Couleur Argent Mémoire19 4 Go, 8 Go (LPDDR4X) Stockage20 64 Go, 128 Go (eUFS) Caméra / Micro 720p HD / Micro numérique La batterie 42,3 Wh (typique21) Adaptateur Chargeur rapide USB Type-C 25W Haut-parleurs Dolby Atmos® Port22 USB Type-C (2), USB 2.0 (1), casque/micro 3,5 pi, Micro SD, Nano SIM,23 Fente de sécurité nano

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles de changer sans préavis.

1 La disponibilité du LTE peut varier selon le marché.

2 La disponibilité de la 5G peut varier selon le marché.

3 Sur la base des résultats des tests internes de Samsung, le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G ont réussi les tests Mil-STD-810G pour les hautes températures, les basses températures, les chocs thermiques, les vibrations, les basses pressions et l’humidité.

4 Les utilisateurs doivent lier leur téléphone mobile à leur PC Windows via Link to Windows sur leur téléphone et l’application Votre téléphone sur leur PC, suivre les invites de configuration, y compris être connectés au même compte Microsoft. Nécessite un téléphone Android 7.0+ et la dernière mise à jour Windows 10 sur le PC. Certaines applications mobiles peuvent restreindre le partage de contenu sur d’autres écrans ou peuvent nécessiter un écran tactile pour pouvoir interagir avec elles. La fonction Applications nécessite que le téléphone Android et le PC soient connectés au même réseau Wi-Fi. L’expérience de plusieurs applications de votre téléphone nécessite des appareils Samsung Galaxy pris en charge exécutant Android 11 et Windows 10 May 2020 Update ou une version ultérieure. Appareils pris en charge pour la fonctionnalité Apps. Les appels nécessitent une version minimale du logiciel PC de la mise à jour Windows 10 mai 2019 ou supérieure. Nécessite un PC Windows 10 prenant en charge la radio Bluetooth. Nécessite les appareils Android version 7.0 et supérieure avec au moins 1 Go de RAM et la dernière mise à jour pour Windows.

5 Pris en charge avec Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+.

6 Les Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Plus sont pris en charge. Une connexion Bluetooth est requise. Le consommateur doit acheter les Galaxy Buds séparément.

7 Le transfert de données via Galaxy Book Smart Switch nécessite que tous les appareils soient installés avec Galaxy Book Smart Switch.

8 La fonction Quick Share permet de partager des photos, des vidéos et des fichiers entre les appareils Samsung Galaxy. Quick Share est disponible sur les smartphones Galaxy, les tablettes Galaxy et les Galaxy Books (à partir de mai 2021), sur Android 10 et One UI2.1 et versions ultérieures. Les appareils et fonctionnalités disponibles peuvent être modifiés. Nécessite une connexion BLE (Bluetooth Low Energy) et Wi-Fi Direct pour activer le partage rapide. Wi-Fi Direct doit être activé avant utilisation.

9 Disponible sur les séries Galaxy Book (Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book, Galaxy Book Go, Galaxy Book Flex, Galaxy Book Flex α, Galaxy Book Flex2, Galaxy Book Flex2 5G, Galaxy Book Flex2 α, Galaxy Book Ion, Galaxy Book Ion2), smartphones et tablettes Galaxy sous Android 8 ou version ultérieure, appareils Galaxy Watch sous Tizen 5.5 ou version ultérieure et Galaxy Buds+, Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro. La disponibilité de SmartThings varie selon le marché.

dix La disponibilité de Samsung TV Plus varie selon le marché.

11 Basé sur la version Wi-Fi aux États-Unis. Le prix et la disponibilité peuvent varier selon le marché.

12 La couverture complète et l’assistance technique de Samsung Care+ sont là pour vous offrir une tranquillité d’esprit et vous garder connecté même en cas d’accident. La disponibilité de Samsung Care+ et la couverture du service peuvent varier selon le marché. Samsung Care+ peut être acheté avec un paiement initial ou des versements mensuels selon le pays et la région. Pour des informations détaillées, veuillez visiter www.samsung.com/samsung-care-plus/.

13 Les spécifications du Galaxy Book Go 5G seront annoncées plus tard cette année.

14 La hauteur varie en fonction du processus de fabrication.

15 Les poids varient en fonction du processus de fabrication.

16 L’édition du système d’exploitation varie selon la région et le détaillant.

17 Plate-forme de calcul Snapdragon™ 7c Gen 2 avec modem Snapdragon X15 LTE. LTE est facultatif. La connexion LTE peut nécessiter un abonnement à un plan de données séparé. Vérifiez votre opérateur pour plus de détails. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur.

18 Le Galaxy Book Go prend en charge le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 6 est disponible sur le Galaxy Book Go 5G.

19 La mémoire est non détachable. La taille de la mémoire varie selon le marché.

20 La taille de stockage varie selon le marché.

21 Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des modes d’utilisation et d’autres facteurs.

22 La vitesse réelle de l’USB peut varier en fonction de l’environnement de l’utilisateur.

23 Pas de slot nano SIM sur la version Wi-Fi.