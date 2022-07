Faites place: la tour UBCO de Kelowna franchit l’obstacle des audiences publiques

Le maire Colin Basran en avait assez du tapage que le conseil municipal a rencontré lors d’une audience publique mardi soir.

“C’est une première”, a déclaré Basran, après avoir expulsé quelqu’un de l’audience.

La nuit a commencé de façon difficile après que Lisa Simone, résidente de la région, a déclaré que Kelowna n’était pas Seattle, Vancouver ou Hong Kong.

Elle serait l’une des plus de 30 résidents qui ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la tour UBCO prévue pour le 550, avenue Doyle.

« C’est illusoire de proposer un immeuble de 46 étages sur un terrain zoné pour 12 étages », a ajouté Simone.

Les opposants à la tour ont affirmé qu’elle serait trop haute, son impact sur les bâtiments voisins, la circulation et les problèmes de sécurité. Plusieurs conseillers et membres du public ont demandé pourquoi la tour devait compter 46 étages.

Les représentants du promoteur ont déclaré que la hauteur était motivée par les besoins de logement des étudiants. Cela a suscité une question du conseiller. Maxine DeHart à propos de l’utilisation potentielle d’Air BnB lorsque les étudiants n’assistaient pas aux cours.

“Nous nous attendons à ce que la population de l’immeuble soit moindre en été”, a déclaré Aubrey Kelly, président et chef de la direction, UBC Properties Trust. « Nous avons l’intention d’avoir des baux d’une année entière. Il n’y aura pas d’Air Bnbs, mais des locations à court terme de quatre mois.

Kelly a déclaré que l’un de leurs objectifs était de maximiser et de monétiser le site.

« L’argent vient généralement de la province pour les universités, dit-il. « Il n’y a pas d’argent provincial ou fédéral dans ce projet. Nous allons construire ce projet avec une dette importante. Cela ne vient pas du contribuable.

La résidente Susan Ames a organisé une manifestation contre la tour la semaine dernière.

“Ce n’est pas une université, c’est huit étages d’universitaires dans un immeuble de 46 étages. Vous ne pouvez pas passer ça. Il pourrait s’intégrer dans un bâtiment beaucoup plus petit. Cela n’a été fait que parce que c’est UBC.

Le personnel a déclaré au conseil que le plan communautaire officiel (OCP) de 2040 autorise la construction de bâtiments plus hauts dans la région, ce qui offre d’importants avantages publics. Dans le cas de la tour UBCO, ces avantages sont des logements locatifs, des utilisations médicales et de santé postsecondaires, des paysages de rue améliorés et des installations cyclables élargies.

La question de savoir comment un incendie potentiel dans la tour serait géré a également été soulevée, quelques personnes affirmant que la ville n’aurait pas suffisamment de pompiers immédiatement en poste pour répondre à un incendie aux étages supérieurs.

« Le service participe au processus de planification et de développement », a déclaré le chef des pompiers, Travis Whiting. “Nous travaillons à faire correspondre la croissance du personnel à la croissance de la ville.”

Alors que les normes de la National Firefighter Association exigent au moins 43 personnes pour répondre à un incendie de grande hauteur, Whiting a noté qu’elles sont des normes et non obligatoires.

Ceci après que l’Association des pompiers professionnels de Kelowna a déclaré que ses membres avaient de nouveau été forcés de combattre des incendies avec des effectifs dangereux samedi dernier (23 juillet).

Plusieurs intervenants ont soutenu le projet en soulignant qu’il aurait de nombreux avantages pour la ville et la région.

« C’est une opportunité incroyable pour la ville de Kelowna et le centre de l’Okanagan », a déclaré le résident Ryan Malcolm. « Qui ne voudrait pas avoir un des 40 meilleurs éducateurs dans son centre-ville. C’est une victoire pour l’avenir de cette communauté.

Com. Luke Stack a déclaré qu’il partageait ses inquiétudes concernant la taille.

“Nous avons pris un peu de langue ce soir”, a-t-il déclaré. “Mais c’est ainsi que fonctionne notre ville et comment fonctionne la démocratie.”

Ce serait vers la fin de la discussion du conseil que plusieurs personnes dans la foule ont crié que le conseil ignorait les préoccupations du public, ce qui a incité le maire Basran à demander à une personne de partir, ce qu’ils ont fait.

Cependant, il a également dit qu’il appréciait les inquiétudes concernant la hauteur de la tour UBCO.

« J’ai également apprécié le graphique fourni par le personnel montrant une comparaison avec les bâtiments existants et d’autres qui sont proposés. Je suis ravi de voir ce projet sortir de terre.

Le conseil a adopté la zone CD28 nouvellement créée qui fait place à la tour, avec seulement le conseil. Hodge s’y est opposé.

