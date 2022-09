Alors que les véhicules électriques deviennent lentement mais sûrement un produit de consommation populaire en Inde, les services d’urgence n’ont pas encore fait la transition. Nous avons tous vu les véhicules gigantesques utilisés par les pompiers. Les camions de pompiers ont l’air bestiaux et gros et il est presque impossible de penser à un véhicule électrique de taille compacte utilisé comme véhicule extincteur. Cependant, c’est là que la société chinoise de commerce électronique Alibaba intervient pour vous prouver le contraire. Alibaba vend un très petit camion de pompiers sur son site de commerce électronique en ligne et il est entièrement électrique et si abordable que même l’homme du commun peut penser à un achat.

Les services d’incendie sont généralement des organisations du secteur public opérant au sein d’une municipalité, d’une région ou d’un État et les camions de pompiers appartiennent à leur coût en crore. Mais avec le camion de pompiers électrique Robeta proposé par Alibaba, même l’homme du commun peut penser à posséder son propre camion de pompiers personnel. Selon Oddity Central, le camion de pompiers électrique Roberta ne coûte que 2 600 $ (2 05 591 roupies), ce qui en fait le camion de pompiers le moins cher et le plus abordable du marché.

Cependant, bien que le camion, qui peut rouler à 50 km/h, ait l’air mignon et adorable, sa capacité en matière de lutte contre les incendies relève du scanner. Il est livré avec deux minuscules extincteurs, un tuyau d’incendie de 60 mètres, une petite hachette et une variété d’équipements qui devraient vous aider à faire face aux petits incendies, selon la description sur Alibaba.

Ce n’est certainement pas grand-chose et le camion ne sera pas d’une grande aide en cas de gros incendies, cependant, sa taille petite et compacte lui donne l’avantage de pouvoir se faufiler dans des ruelles étroites et des endroits étroits où les camions de pompiers géants ne peuvent généralement pas atteindre.

Cependant, au prix abordable, il est distribué, ce serait une folie d’en attendre beaucoup et cela pourrait être utile dans les incendies à petite échelle.

