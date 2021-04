On dit que le nettoyage de printemps est bon pour l’âme, sans parler de bon pour la santé. Ces mots résonnent plus que jamais grâce à des appareils de pointe qui permettent de débarrasser facilement votre maison des polluants, des germes et des allergènes embêtants pour la saison du nettoyage du printemps.

Nous faisons tous plus ces jours-ci pour protéger nos maisons des polluants. Trois répondants sur cinq dans une récente enquête Samsung ont déclaré avoir pris des mesures pour renforcer leurs routines de nettoyage – en particulier aux points d’entrée – en désinfectant les emballages et en se lavant les mains et les vêtements dès leur retour à la maison. De plus, près des deux tiers des parents interrogés ont déclaré qu’ils se sentaient dépassés par la nécessité de maintenir une maison propre.

En éliminant rapidement et efficacement toutes sortes d’irritants invisibles, les derniers appareils électroménagers de Samsung offrent la tranquillité d’esprit qui accompagne une maison propre. Suivez-nous pendant que nous explorons comment ces dispositifs dynamiques vous permettent d’annihiler les allergènes et de garder votre espace dynamique.

Éliminez la poussière avec facilité avec le Samsung Jet™ et station propre™

L’aspirateur balai sans fil Samsung Jet ™ ajoute une nouvelle signification à l’expression «nettoyage puissant».

Capable de générer une puissance d’aspiration de 200 W, une puissance plus que suffisante pour éliminer la poussière et les squames des tapis hirsutes, le Samsung Jet ™ aide non seulement les utilisateurs à garder leur maison impeccable, mais peut également les aider à respirer un air plus pur. C’est parce que le meilleur système de filtration à 5 couches de l’aspirateur emprisonne 99,999% de la poussière et des allergènes1 qui serait probablement relâché dans l’air avec d’autres aspirateurs.

Léger et polyvalent, le Samsung Jet ™ dispose d’un certain nombre de têtes facilement interchangeables qui lui permettent de nettoyer non seulement les sols, mais aussi les surfaces molles comme les matelas et les rideaux, où la poussière microscopique et les parasites sont connus pour se rassembler. L’arbre télescopique de l’aspirateur place pratiquement n’importe quelle surface à portée de main, vous permettant de tout nettoyer, des coins hauts aux recoins profonds.

La Samsung Clean Station ™ est le compagnon idéal du Samsung Jet ™, offrant une solution innovante pour vider la poubelle de l’aspirateur. Environ 400 fois2 plus hygiénique que les poubelles conventionnelles, la Clean Station ™ présente une conception hermétique qui vide automatiquement la cartouche de l’aspirateur et empêche la poussière fine d’être libérée dans l’air.

Respirez plus facilement avec le purificateur d’air Whisper-Quiet Cube

En parlant d’air, le printemps est une période où nous devons être particulièrement attentifs aux irritants aéroportés. C’est au cours de cette saison que, avec le pollen flottant dans l’air – sans parler des germes et virus en suspension dans l’air – et des allergènes comme les acariens et les squames d’animaux qui s’accumulent dans nos maisons, les purificateurs d’air deviennent d’autant plus importants.

Dans quelle mesure ces allergènes intérieurs affectent-ils la qualité de notre air? Selon la Asthma and Allergy Foundation of America, huit personnes sur dix aux États-Unis sont exposées aux acariens à la maison, tandis que six sur dix sont exposées aux squames d’animaux. De plus, les concentrations de certains polluants peuvent être de deux à cinq fois plus élevées à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ces chiffres sont d’autant plus alarmants que l’on tient compte du fait que, comme l’a noté l’Agence américaine de protection de l’environnement, l’Américain moyen passe environ 90% de son temps à l’intérieur.

Le purificateur d’air Cube de Samsung a été conçu pour aider les utilisateurs à mieux respirer à la maison. Le système de filtration True HEPA en 3 étapes du Cube élimine jusqu’à 99,97% des poussières ultrafines,3 tandis que son filtre de désodorisation au charbon actif élimine diverses odeurs et gaz potentiellement nocifs de l’air. Il comprend également le premier système de purification de l’air Wind-Free ™ au monde, qui, contrairement aux autres technologies de purification de l’air, ne produit pas de bruits forts ni de courants d’air froids.

Agrémentez votre garde-robe de printemps avec l’AirDresser

Alors que le temps commence à se réchauffer, nous commençons à emballer nos vêtements d’hiver et à sortir nos garde-robes de printemps et d’été. Cependant, avant de ranger tous vos manteaux, vestes matelassées et literie d’hiver, c’est toujours une bonne idée de rafraîchir rapidement ces articles.

Désormais, plutôt que de laver des tissus épais qui prennent des années à sécher ou d’emballer la voiture pour un voyage chez le nettoyeur à sec, vous pouvez insérer vos vêtements dans l’AirDresser de Samsung pour les nettoyer rapidement et en profondeur. L’AirDresser combine une vapeur et un air puissants pour éliminer jusqu’à 99% des bactéries, des acariens et des odeurs.4 Il détend également les rides légères de l’intérieur et sèche les vêtements avec une chaleur douce et douce, ce qui réduit le risque de dommages causés par la chaleur et de rétrécissement.

Une fois que vous avez fini de nettoyer et de ranger vos vêtements d’hiver, l’AirDresser vous permet de rafraîchir vos tenues de printemps et d’été en un éclair, sans tout mettre au lavage.

1 Testé sur la base de la norme CEI 62885-2, CL.5.11 en utilisant le mode Max par SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Les résultats peuvent varier en fonction de l’utilisation réelle. «Poussière» fait référence à des particules dont la taille est comprise entre 0,5 et 4,2 µm. «Réduction des allergènes» basée sur le sceau d’approbation Allergy UK par BAF (British Allergy Foundation).

2 Niveau d’émission de poussières fines testé lors du vidage de la poubelle. Basé sur la concentration de PM10 (µg / m3), niveau maximum par rapport au Samsung VC7000. Basé sur des tests UL. Les résultats peuvent varier en fonction de l’utilisation individuelle.

3 Le média filtrant a une efficacité de collecte de poussière de plus de 99,97%, basée sur une taille de particule de 0,26 ㎛, comme spécifié par 42 CFR partie 84.

4 Basé sur les tests d’Intertek: 1) En utilisant le cycle Sanitize, élimine 99,9% des E. coli et S. aureus et 99% des acariens de la poussière de maison sur les tissus de coton; 2) en utilisant le cycle normal, élimine 99% de l’acide isovalérique, de la 4-éthénylpyridine, du valéraldéhyde et du tétrachloréthylène.