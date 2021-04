Les meilleurs athlètes indiens, notamment le tireur à la carabine Sanjeev Rajput et l’as de badminton B.Sai Praneeth, ont demandé aux citoyens du pays de faire partie de la «plus grande collecte de vaccins» lancée par le gouvernement indien du 11 au 14 avril. que le pays pourrait combattre Covid-19 sur un pied de guerre. Dans un message adressé au pays, publié par l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) sur Twitter, Rajput, qui s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo, déclare: «Je demande à tous ceux de plus de 45 ans de faire partie du gouvernement indien. campagne de vaccination. Faites-en un grand succès et protégez-vous contre la maladie redoutée.

Bhavani Devi, qui est récemment devenu le premier tireur du pays à participer aux Jeux olympiques, déclare: «Il est important que chacun de nous prenne le vaccin Covid-19 pour sa sécurité. Le Premier ministre indien a demandé à chaque citoyen de faire partie de la dynamique et de l’aide dans la lutte de l’Inde contre Corona. »

Deepak Kumar, un sous-officier de l’armée de l’air indienne qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta au fusil à air comprimé de 10 m et s’est qualifié pour les Jeux olympiques, a déclaré que le besoin de l’heure est de vaincre la maladie et de faire du pays Corona- libre.

Un autre grand tireur à la carabine à air comprimé, Divyansh Singh Panwar, actuellement classé n ° 2 mondial après avoir mené les charts pendant toute l’année dernière, a mis l’accent sur la distanciation sociale. «Nous devons être conscients des règles de distanciation sociale», a-t-il déclaré.

Un autre tireur à la carabine de la section féminine, Elavenil Valarivan, qui a récemment fait partie de l’équipe olympique, déclare: «Va te faire vacciner, reste à l’intérieur, reste en sécurité et mange sainement.»

Shuttler B. Sai Praneeth dit: «Le lecteur ne peut réussir que si nous en faisons partie.»

