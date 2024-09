« Faites-nous savoir quand il sera plié »

Samsung revient à son passe-temps favori en ligne, en se moquant de son rival Apple. Cette fois, la cible est le tout nouvel iPhone 16 d’Apple.

Lors du grand événement organisé par Apple à Cupertino, en Californie, le géant de la technologie a lancé sa dernière série d’iPhone 16. Ce lancement très attendu a présenté quatre nouveaux modèles – l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max – ainsi que de nouveaux modèles d’Apple Watch et des AirPods mis à jour. Cependant, alors que le monde entier s’intéressait aux dernières innovations d’Apple, son rival de longue date, Samsung, avait quelque chose d’insolent à dire.

Sur son compte officiel X, Samsung s’est moqué d’Apple en republiant une vidéo de 2022 sur laquelle on pouvait lire : « Faites-nous savoir quand il sera pliable. » Cette pique visait l’absence continue d’Apple sur le marché des téléphones pliables, un segment dans lequel Samsung a fait des progrès significatifs avec son Galaxy Z Fold5. « Toujours en attente… », peut-on lire dans le message.

Toujours en attente…… https://t.co/s6SFaLTk3b — Samsung Mobile États-Unis (@SamsungMobileUS) 9 septembre 2024

Les gens ont commenté avec des réactions amusantes. « Il peut facilement se plier… une fois », a déclaré un utilisateur.

Il peut facilement se plier… …une fois. — TechWhirl Ultimate (@TechWhirlUlt) 9 septembre 2024

Un autre a écrit : « Ce que je préfère chez les utilisateurs d’Apple, c’est qu’Android a toujours environ 10 ans d’avance, mais quand ils obtiennent enfin les mises à jour, ils essaient de le mettre sous le nez de tout le monde. »

Ce que je préfère chez les utilisateurs d’Apple, c’est qu’Android a toujours environ 10 ans d’avance, mais quand ils obtiennent enfin les mises à jour, ils essaient de le mettre sous le nez de tout le monde. — 4KT QUI TU DÉTESTES (@royal_bobby24) 9 septembre 2024

« Il pourrait être pliable, la question est de savoir s’il sera utilisable après ? », peut-on lire dans un autre commentaire.

Il pourrait être pliable, la question est de savoir s’il sera utilisable après ? — Zollz (@zollz) 9 septembre 2024

Certains ont déclaré qu’Apple avait « cessé d’innover depuis des années ».

Ils ont arrêté d’innover il y a des années ????‍♂️ — Nicolas Irvine (@_NicholasIrvine) 9 septembre 2024

En attendant, Samsung ne s’est pas arrêté aux téléphones pliables. Dans un autre tweet, le géant technologique coréen a écrit : « Vous savez… nous avons peut-être placé vos attentes en matière d’IA trop haut. » Ce tweet était une pique à la nouvelle « Apple Intelligence » d’Apple, une fonctionnalité d’IA introduite avec la série iPhone 16.

Vous savez… nous avons peut-être placé vos attentes en matière d’IA trop haut. ???? — Samsung Mobile États-Unis (@SamsungMobileUS) 9 septembre 2024

Ce n’est pas la première fois que Samsung s’en prend à Apple. Le géant de la technologie s’était déjà moqué de la publicité d’Apple pour l’iPad Pro. Cette publicité d’Apple avait suscité la controverse après avoir montré une presse hydraulique écrasant divers outils artistiques, ce que beaucoup ont interprété comme une métaphore de la créativité réprimée par la technologie.

En réponse, Samsung a publié un spot de 43 secondes intitulé « La créativité ne peut pas être écrasée ». La publicité s’ouvre sur une femme marchant dans les décombres laissés par la presse hydraulique d’Apple, trouvant une guitare en lambeaux et en jouant tout en lisant des notes de musique sur une Galaxy Tab S9 Ultra. Le message de Samsung : « Nous n’écraserons jamais la créativité. »