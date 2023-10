Faites-nous part de vos réflexions sur Saw X et The Creator

Septembre peut parfois être un mois mort pour le cinéma, mais pour 2023, ce mois se termine avec deux assez gros piquets dans les salles.

Dans un coin, nous avons Scie X, le dixième film de la franchise d’horreur toujours horrible. Après un bref détour par Spirale en 2021, Scie X pivote une fois de plus vers celui de Tobin Bell John « Puzzle » Kramer peu de temps avant sa mort à Scie 3. Après avoir été victime d’une arnaque en lui faisant suivre un traitement expérimental contre le cancer au Mexique, Kramer kidnappe le médecin et son aide pour se venger et voir s’ils peuvent survivre à ses pièges mortels. Auparavant présenté comme un retour aux sources, Scie X » s’entend plutôt bien avec le public : au moment de la rédaction, c’est le film le mieux noté de la franchise, et beaucoup qualifient la performance de Bell de moment fort.

Et dans l’autre coin, nous avons un nouveau venu Le créateur. Réalisé et co-écrit par l’original Voleur un réalisateur Gareth Edwards (et son premier film depuis), le film de science-fiction se déroule dans un avenir où l’humanité et l’IA sont enfermées dans une guerre de plusieurs années. Joshua, le soldat des opérations spéciales de John David Washington, est chargé de récupérer une arme qui pourrait inverser la tendance en faveur des humains, mais cette arme finit par être une jeune fille robot nommée Alphie (jouée par Madeline Yuna Voyles). Impressions préliminaires du film ont été assez positifs, tandis que les critiques plus récentes ont été légèrement plus mitigées. Beaucoup d’éloges pour les visuels et l’échelle d’Edwards, mais des critiques pour ne pas avoir grand-chose à offrir en termes d’histoires d’IA de science-fiction et se sentir comme autant de ce qui a précédé.

Que vous en ayez vu un ou les deux, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous.

