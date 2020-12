Une représentante de l’État du Michigan a diffusé un «avertissement» aux partisans du président Donald Trump, leur disant de «faire attention» et de «marcher légèrement», après avoir apparemment reçu des messages téléphoniques menaçants.

La représentante de l’État Cynthia Johnson (D-Detroit) s’est fait un nom la semaine dernière, lorsqu’elle a grondé un membre républicain de la State House pour avoir permis à l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, d’interroger des témoins lors d’une audience sur la fraude électorale présumée. Johnson a accusé les témoins de Giuliani de « mensonge, » s’est opposé à leur assermentation et leur a demandé d’épeler leurs noms dans un effort apparent pour les faire priver. Ce faisant, elle a mis en colère certains de la droite qui regardaient les débats chez eux.

Johnson a publié les enregistrements d’une série d’appels téléphoniques sur Facebook cette semaine, prétendument des appelants lui lançant des insultes racistes et menaçant de la lyncher.

Le démocrate du Michigan a riposté mardi avec un avertissement bizarre. «À vous Trumpers», dit-elle dans une vidéo Facebook. «Marchez légèrement. On ne joue pas avec toi. Assez des manigances. «

La représentante de l’État démocratique du Michigan, Cynthia Johnson, menacée @realDonaldTrump partisans dans une vidéo en direct sur Facebook mardi, affirmant que c’était un message d’avertissement à ceux qui soutiennent le président. En savoir plus ici: https://t.co/QnUstXelby pic.twitter.com/cWIxH1hXL1 – Henry Rodgers (@henryrodgersdc) 9 décembre 2020

Johnson s’est alors adressé à elle de manière cryptique « soldats, » leur dire « Vous savez comment le faire. Fais-le bien. Soyez en ordre. Faites-leur payer. »

La vidéo est devenue virale mercredi, les conservateurs la considérant comme une sorte de vidéo d’appel. «De toute évidence, une telle déclaration pourrait inciter les gens à la violence», La présidente du GOP du Michigan, Laura Cox, a tweeté.

Je suis incroyablement perturbé par la diatribe dérangée de la représentante Cynthia Johnson sur Facebook. Il est répréhensible qu’une élue appelle ses «soldats» à faire «payer» les partisans d’un parti adverse, et il est clair qu’une telle déclaration pourrait inciter les gens à la violence. https://t.co/EYNihoUoNE – Laura Cox (@MIGOPChair) 9 décembre 2020

Il est clair que la représentante Cynthia Johnson a de graves problèmes mentaux et est malade dans la tête. Elle et d’autres #DemocratsAreDestroyingAmerica pic.twitter.com/oHZYFqgm8a – Rebecca Arippol (@rebecca_arippol) 9 décembre 2020

Cynthia Johnson politicienne démocrate de #Michigan appelle leurs «soldats» à faire #Atout les supporters «paient». Menace directe d’un élu ». Est-ce autorisé dans #Amérique? Que va-t-on faire à ce sujet? pic.twitter.com/5Kptaagjbm – 🇺🇸❤️1776 American Ca’tia ❤️🇮🇹 (@ CB618444) 9 décembre 2020

Dans une vidéo de suivi mercredi, Johnson a de nouveau appelé «Soldats du Christ, soldats contre le racisme, soldats contre la misogynie» à « monter, » sans ajouter de détails supplémentaires.

Johnson a peut-être été irrité par les appels téléphoniques menaçants, mais elle n’a pas été le premier responsable démocrate à appeler apparemment ses partisans à affronter les partisans de Trump en public.

La membre du Congrès californien Maxine Waters a provoqué l’indignation dans les cercles conservateurs il y a deux ans, lorsqu’elle a dit à ses partisans: «Si vous voyez quelqu’un de [the Trump administration] dans un restaurant, dans un grand magasin, dans une station-service, vous sortez et vous créez une foule et vous les repoussez, et vous leur dites qu’ils ne sont plus les bienvenus, nulle part.

