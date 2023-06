Faites l’éloge du coude : une merveille de flexion et de torsion

J’ai récemment vu une plaque de vanité de voiture qui disait « LBODOC » (comme dans coude doc). Le conducteur – probablement un orthopédiste ou un spécialiste de l’arthrite – était clairement un fan du coude, une articulation sans prétention et un acteur étonnamment central dans de nombreuses tâches quotidiennes. Je pourrais raconter : tout au long de ma carrière médicale, le coude a été mon articulation préférée.

Voici pourquoi nous devrions faire l’éloge des coudes et faire tout notre possible pour les protéger.

Et si nous n’avions pas de coudes ?

Avouons-le : l’expérience humaine serait bien différente sans les coudes.

Imaginez votre bras sans articulation qui se plie au niveau du coude. Vous seriez incapable de vous nourrir facilement, de vous maquiller, de vous raser le visage ou de vous brosser les dents. Ce serait difficile de s’habiller ou de lancer une balle sans les coudes. Et, surtout, s’essuyer après être allé aux toilettes serait presque impossible.

Pourtant, lorsqu’il s’agit d’articulations et de maladies articulaires, on entend peu parler de coudes ; les hanches et les genoux attirent le plus l’attention. Alors, considérons un instant ce que fait le coude humble et pourquoi il mérite plus de crédit.

Comment fonctionnent vos coudes ?

Trois os se rejoignent au niveau de l’articulation du coude : l’humérus, qui se trouve dans la partie supérieure du bras, et deux os longs appelés cubitus et radius dans l’avant-bras.

Votre coude a deux mouvements principaux :

Flexion et redressement. La flexion de votre bras vous permet d’amener votre main vers votre corps (flexion), ce que vous faites lorsque vous portez de la nourriture à votre bouche ou que vous mettez vos mains sur vos hanches. Redresser votre bras (extension) permet des mouvements tels que mettre votre bras dans une manche de chemise ou atteindre vos orteils.

La flexion de votre bras vous permet d’amener votre main vers votre corps (flexion), ce que vous faites lorsque vous portez de la nourriture à votre bouche ou que vous mettez vos mains sur vos hanches. Redresser votre bras (extension) permet des mouvements tels que mettre votre bras dans une manche de chemise ou atteindre vos orteils. Monter et descendre. Vous pouvez également basculer vos paumes de face au plafond (supination) vers face au sol (pronation). Ces mouvements sont importants pour de nombreux mouvements courants, tels que tourner une clé ou une poignée de porte.

Se cogner le coude : pourquoi l’appelle-t-on le drôle d’os ?

Probablement pour deux raisons :

L’humérus dans le haut du bras sonne comme le mot humoristique, ce qui signifie drôle.

Se cogner le coude exerce souvent une pression sur le nerf cubital, car il est situé entre les os de l’articulation. La pression sur ce nerf peut provoquer une drôle de sensation de picotement qui coule le long de votre bras.

Problème de coude : quatre problèmes bien connus – et un cinquième surprenant

Comme tant de choses négligées et sous-estimées, la plupart des gens pensent peu à leurs coudes jusqu’à ce que quelque chose tourne mal. Voici quelques-uns des problèmes de coude les plus courants :

Arthrite. Plusieurs types d’arthrite peuvent affecter le coude, notamment la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et la goutte. Fait intéressant, le type d’arthrite le plus courant, l’arthrose, n’affecte généralement pas le coude à moins qu’il y ait eu des dommages antérieurs à l’articulation.

Plusieurs types d’arthrite peuvent affecter le coude, notamment la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et la goutte. Fait intéressant, le type d’arthrite le plus courant, l’arthrose, n’affecte généralement pas le coude à moins qu’il y ait eu des dommages antérieurs à l’articulation. Bursite. La bourse est une structure en forme de sac qui entoure la pointe du coude. La bursite se développe lorsqu’elle devient enflée ou enflammée, en raison d’une infection, de la goutte ou d’un saignement.

La bourse est une structure en forme de sac qui entoure la pointe du coude. La bursite se développe lorsqu’elle devient enflée ou enflammée, en raison d’une infection, de la goutte ou d’un saignement. Tendinite. L’inflammation des tendons (tendinite) peut se développer sur la partie interne du coude (appelée « coude du golfeur ») ou à l’extérieur (appelée « coude de tennis »). Malgré ces noms, vous n’avez pas besoin de pratiquer un sport particulier pour développer une tendinite du coude.

L’inflammation des tendons (tendinite) peut se développer sur la partie interne du coude (appelée « coude du golfeur ») ou à l’extérieur (appelée « coude de tennis »). Malgré ces noms, vous n’avez pas besoin de pratiquer un sport particulier pour développer une tendinite du coude. Traumatisme. Les activités quotidiennes et les activités sportives mettent le coude en danger. Un accident de vélo, tomber d’une planche à roulettes ou simplement trébucher sur un trottoir et tomber sur votre bras peut causer des blessures graves au coude. Il s’agit notamment de lésions ligamentaires, de fractures osseuses ou de bursites.

Et le surprenant cinquième problème ? Irritation nerveuse induite par le téléphone portable: tenir son coude plié pendant une longue période peut entraîner un « coude de téléphone portable » en raison de la pression sur le nerf cubital. Cela peut provoquer des engourdissements et des douleurs dans le bras. La solution? Posez le téléphone – ou au moins passez les mains libres.

Comment protéger ses coudes ?

Compte tenu de tout ce que nos coudes font pour nous, nous devons faire de notre mieux pour les protéger. Cela signifie:

Portez des protège-coudes lors d’activités susceptibles de blesser les coudes (comme faire de la planche à roulettes ou roller).

lors d’activités susceptibles de blesser les coudes (comme faire de la planche à roulettes ou roller). Apprendre la bonne technique pour les activités qui peuvent solliciter le coude comme les sports de raquette, le baseball, la musculation ou les mouvements répétitifs en menuiserie et autres types de travail. Par exemple, un entraîneur ou un entraîneur peut vous aider à améliorer votre coup de tennis pour éviter de trop solliciter l’articulation du coude et ses tendons ou ligaments.

pour les activités qui peuvent solliciter le coude comme les sports de raquette, le baseball, la musculation ou les mouvements répétitifs en menuiserie et autres types de travail. Par exemple, un entraîneur ou un entraîneur peut vous aider à améliorer votre coup de tennis pour éviter de trop solliciter l’articulation du coude et ses tendons ou ligaments. Utiliser un équipement approprié. Par exemple, évitez d’utiliser une raquette de tennis trop lourde pour vous.

Par exemple, évitez d’utiliser une raquette de tennis trop lourde pour vous. Entraînez-vous bien. Le renforcement des muscles de l’avant-bras et les étirements peuvent aider à éviter le coude du golfeur.

La ligne du bas

En tant que jonction entre la main et l’épaule, nos coudes jouent un rôle central dans la fonction quotidienne. Il est grand temps que nous les reconnaissions pour ce qu’ils font pour nous. Même si le coude n’est pas votre articulation préférée – comme c’est le cas pour moi – il devrait peut-être figurer dans votre top cinq. Après tout, pensez à toutes les choses que vous ne pourriez pas faire sans eux.