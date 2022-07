Faites le tour du monde avec les 4-H lors de la foire 4-H du comté de La Salle à Ottawa cette semaine – Shaw Local

Les membres des groupes 4-H du comté de La Salle terminent des projets et nettoient le parc des expositions d’Ottawa en vue de la foire de cette semaine.

Le thème de la foire de cette année est « Le tour du monde avec les 4-H », résumant que les 4-H sont célébrés dans le monde entier.

Le spectacle 4-H et la foire junior du comté de La Salle sont prévus du jeudi 14 juillet au dimanche 17 juillet, avec au moins un événement marquant chaque jour.

Hannah et Kim Treme de la FFA de Newark lavent leur direction avant de juger lors de la foire junior du comté de La Salle 2021 au parc des expositions 4-H à Ottawa. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Le spectacle 4-H représente des projets tout au long de l’année, l’apprentissage par le service et les activités communautaires. Les événements sont ouverts au public.

Le jugement commence jeudi sur les projets non liés à l’élevage. Cela comprend tout, de l’aérospatiale aux courgettes. Il y aura des expositions d’arts visuels, de ressources naturelles, de design d’intérieur, de science alimentaire, de décoration de gâteaux, parmi plusieurs autres. Le Dog Show et un Style Revue Show sont programmés jeudi. L’événement de la nuit mettra en vedette l’Illinois State Pullers Truck and Tractor Pull, à partir de 19 h.

Les salons du porc, de la volaille et des produits laitiers commencent vendredi à 8 h. Après le spectacle laitier, le spectacle des moutons débutera à 13 h. Le concours de présentation publique est prévu à 17 h dans la salle d’exposition 3. Cette présentation comprend un spectacle impromptu « Partagez votre talent ». Les jeunes divertiront et partageront leurs talents créatifs. Le Broken Horse Rodeo clôturera les soirées à partir de 19h

Kenneth Glick quitte son cheval pour abattre un bouvillon lors de l’événement de bronc de selle du Broken Horn Rodeo dans le cadre de la Foire des 4-H 2021 à Ottawa. Le Broken Horse Rodeo clôturera les événements de vendredi à partir de 19 h (Tom Sistak pour Shaw Media)

Les spectacles de chevaux, de lapins et de bœufs prennent le relais le samedi matin. Funny Magic Guy Rob Thompson fournira trois spectacles tout au long de l’après-midi. Une vente aux enchères équitable est fixée à 16 h 30 dans l’arène du spectacle, avec de nombreux articles à enchérir et le produit profitant à la programmation 4-H du comté de La Salle. L’animation du soir sera le Demolition Derby à 19h

Les spectacles équestres et caprins commencent à 8 h le dimanche. Le concours ADM Master Showman débutera également à 11 h dans la Show Barn. Dans le cadre d’une cérémonie de clôture spéciale, les jeunes diplômés des 4-H et les Cloverbuds sont reconnus en plus de l’annonce du récipiendaire du Temple de la renommée de cette année. Les visiteurs et les jeunes 4-H se réuniront dans l’édifice à 15 h pour féliciter tous les exposants et honorer les diplômés. A la clôture du salon les projets sont sortis vers 16h

La mission de l’Université de l’Illinois Extension est de fournir une éducation pratique pour aider les personnes, les entreprises et les communautés à résoudre des problèmes, à développer des compétences et à construire un avenir meilleur. L’extension de l’Université de l’Illinois offre des opportunités égales dans les programmes et l’emploi.

Transmettez les questions 4-H à l’Université de l’Illinois – Extension du comté de La Salle au 815-433-0707, ou pour plus d’informations concernant les événements d’entrée et de nuit, appelez la foire junior au 815-200-3913.

Si vous avez des questions d’ordre général ou avez besoin de plus d’informations, appelez University of Illinois Extension – Bureau, La Salle, Marshall, Putnam Unit Office au 815-224-0889 ou rendez-vous sur https://extension.illinois.edu/blmp

jeudi 14 juillet

8 h : Jugement général des projets 4-H

9h30 : Hôpital pour enfants de l’Illinois

14h00 : Fashion revue, Exhibit Hall III

17h : Spectacle canin

19 h : Illinois State Pullers Truck and Tractor Pull

vendredi 15 juillet

8h00 : Jugement du swing

8h00 : Jugement des volailles

11h : Spectacle laitier

13h : Spectacle de moutons

16h : Spectacle félin

16h : Basket 3 contre 3

16h à 19h : Karaoké Gypsy Queen

17h00 : Présentation publique et spectacle de talents

19h : rodéo du cheval brisé

samedi 16 juillet

8h00 : Spectacle équestre

8 h 30 : Concours de présentation du bœuf suivi du jugement du bœuf de race pure et du marché

8h30 : Spectacle de lapins

11 h à 14 h : activités sous tente 4-H

11 h, 13 h, 15 h : Funny Magic Guy Rob Thompson, trois spectacles

13 h : Rodéo à vélo, 5 à 8 ans

14 h : Rodéo à vélo, 9 à 12 ans

16h : Matchs de basket

16h à 19h : Facepainting Dawn May

16h30 : Foire aux enchères, Amis de l’Extension et 4-H

19 h : Derby de démolition des promotions Ramer Race

dimanche 17 juillet

8h00 : Spectacle équestre, manège équestre

8h : Spectacle de chèvres

10h00 : Concours de maître showman

11 h : Cow pie beingo avec North Stars 4-H Club

15 h : Hommage aux diplômés 4-H et Cloverbud, reconnaissance du Temple de la renommée

16h : Retrait du projet