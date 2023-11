Faites le plein, faites le plein de la victoire 73-70 du basket-ball UVA contre la Floride

Les Virginia Cavaliers ont remporté une victoire serrée 73-70 contre leur première compétition légitime de la saison, une équipe talentueuse et athlétique de Floride. Le vol de dernière minute de Reece Beekman a glacé le match pour les ‘Hoos, mais l’histoire du match était la véritable performance de l’étudiant de première année Blake Buchanan : le produit de l’Idaho a inscrit 18 points et sept rebonds lors de son deuxième match en carrière.







Voici comment notre vision des principaux contributeurs de Virginie a changé après cette grande victoire :

(Une remarque sur ces colonnes de stock en hausse/en baisse : les joueurs sont notés par rapport aux attentes qui entrent dans le jeu, et non sur une échelle globale bonne/mauvaise. Le seuil pour que le stock de Reece Beekman augmente est élevé, par exemple, parce qu’il est déjà attendu. pour bien performer à chaque match. Mais une performance étonnamment solide de la part d’un joueur de banc méritera toujours une note « stock up ».

Stocker

Blake Buchanan

Le point clé de ce match doit être la percée de Blake Buchanan. Les vrais centres de première année du système Bennett ne jouent tout simplement pas 27 minutes contre des adversaires de haut niveau lors de leur deuxième match en carrière – mais Buchanan méritait absolument ce rôle accru. Après quatre premières minutes laides avec 14 points dans la peinture pour la Floride, Bennett a retiré Jake Groves pour Buchanan ; les Cavaliers n’ont accordé que quatre points dans la peinture pour le reste de la mi-temps.

En dehors de son immense impact sur la défense et le verre, Buchanan a également produit beaucoup plus d’offensive que lors du premier match de la saison contre Tarleton State. Il s’est constamment retrouvé à recevoir des passes autour du panier ou à attraper des rebonds offensifs cruciaux, terminant avec 18 points sur seulement sept tirs et ajoutant cinq rebonds offensifs. Son agressivité autour du panier a donné lieu à de nombreuses fautes contre la Floride, dont une cinquième faute cruciale sur le centre Micah Handlogten. En tout, Buchanan a tiré un nombre incroyable de 16 lancers francs et en a réalisé 10, ce qui ressemble certainement à un record de l’ère Bennett pour un grand étudiant de première année. Il ne commencera peut-être pas à avancer, mais Buchanan devrait terminer les matchs ; ses compétences en tant que grand athlétique ajoutent une dynamique vitale pour les Cavaliers.

Stock même

Reece Beekman

Beekman a totalement disparu offensivement pendant une partie assez importante de ce match, mais une solide séquence en première mi-temps a abouti à des statistiques de comptage assez décentes pour le principal manieur de ballon de l’équipe : 13 points et cinq passes décisives (un nombre qui aurait pu être plus élevé si certains des ses dix sous à Blake Buchanan ont donné lieu à des seaux plutôt qu’à des lancers francs).

L’efficacité n’était pas excellente – 3-9 à l’intérieur de l’arc est une préoccupation pour un garde tranchant, et Reece a également tiré un 1-4 inhabituellement médiocre depuis la ligne des lancers francs. Cependant, c’était agréable de voir Beekman renverser deux trois ouverts confiants en première mi-temps. Il est également reconnu ici pour être resté une menace défensive absolue, enregistrant quatre interceptions, dont le retrait gagnant de Walter Clayton Jr. sur la possession finale du match par la Floride. Combien de gardes ont plusieurs trios gagnants (contre leurs rivaux de l’ACC Syracuse et Duke, pour démarrer) et clôturent le match du côté défensif aussi souvent que Beekman ?!

Jake Groves

C’était littéralement une histoire de deux mi-temps pour Jake Groves : le gros transfert de l’Oklahoma a été rôti défensivement dans les quatre premières minutes du match, ce qui a amené Tony Bennett à lui donner le crochet rapide en faveur du Buchanan susmentionné. Cependant, Groves a réalisé une série cruciale de 10 points en seconde période, soutenu par deux gros tirs à trois et un tir en crochet pour prolonger l’avance de Virginia à 11.

Espérons simplement qu’il n’essaiera pas d’imiter le dunk rapide de Ryan Dunn et de rater à nouveau une arrivée rapide grande ouverte cette saison.

Andrew Rohde

L’équipe d’entraîneurs a accordé une grande confiance à Rohde pour débuter la saison, même s’il n’a pas encore réussi à se démarquer offensivement et à démontrer pourquoi il marquait en moyenne 17 points par match à St. Thomas il y a une saison. Bien que son jeu offensif reste limité à des tirs à trois ou à des looks de bloqueur-déménageur ouverts, la performance de Rohde dans la ligne de pack a été admirable. Ce serait bien s’il avait l’air un peu plus à l’aise pour dribbler le ballon vers l’avant – Virginia est sensible à la presse s’il continue à avoir l’air timide en faisant remonter le ballon sur le sol.

Ryan Dunn

La défense de Dunn sera toujours un plus, et son placement ici n’a rien à voir avec les six interceptions enregistrées par l’attaquant de deuxième année contre la Floride. Son effort sur la vitre défensive a également empêché les Cavaliers d’être totalement dominés par une zone avant adverse surdimensionnée. Mais l’offensive doit simplement être meilleure de la part d’un joueur censé franchir une étape majeure en tant que buteur. Dunn n’a tenté que sept buts sur le terrain en 33 minutes et n’a pas semblé sûr de lui en possession, surtout après avoir lancé un corner trois ouvert.

Personne ne remet en question l’impact défensif que Dunn apporte chaque soir. Mais Virginia a besoin de plus de cinq paniers réussis en deux matchs de la part de son aile la plus athlétique.

Dante Harris

Harris a brillé en première mi-temps, enregistrant six points efficaces à 3-3 sur le terrain et ajoutant deux passes décisives et deux interceptions pour compléter une sortie de sauvegarde de qualité. Il n’a rien ajouté en seconde période, où la longueur de la Floride a plus dérangé Harris que dans la première, mais en tant qu’option de banc offensif instantané, Harris a rempli son rôle aussi bien qu’on pouvait s’y attendre.

Stock en baisse

Isaac McKneely

McKneely a eu du mal à trouver des looks ouverts pendant la majeure partie de la soirée, et ses qualités athlétiques et son incapacité à atteindre le bord resteront un problème face à une compétition de haut niveau. Il doit être plus assertif en recherchant son propre tir sortant des écrans de blocage ; ces looks catch-and-shoot seront son pain et son beurre. I-Mac est revenu tardivement dans le flux offensif, mais n’a pas réussi à ajouter des contributions majeures.

Il y a certainement eu des moments positifs pour McKneely, notamment un gros pull-up pour donner aux Cavaliers une avance de deux points en fin de match. Il a terminé avec neuf points quelque peu respectables sur 3-10 aux tirs (2-4 sur trois) et a bien résisté défensivement à certaines missions difficiles. Cependant, McKneely doit chasser son propre tir de manière plus cohérente à l’avenir – pour quelqu’un avec son talent de tir sauté, c’est une nécessité.

Léon Bond

Par rapport aux attentes de la pré-saison, le rôle de banc de Bond correspond à ce que l’on aurait pu attendre de la première année en chemise rouge. Mais après une apparente percée lors de l’ouverture de la saison, il était décevant de voir Bond ne jouer que quatre minutes – dont zéro en seconde période – et marquer seulement deux points après un tip-in maladroit. C’est une longue saison et Bond jouera un rôle plus important à mesure qu’il grandira dans le système, mais ce match a été une dure confrontation avec la réalité après des débuts incroyables.

Taine Murray et Jordan Minor

Lors du premier match de Virginie contre une concurrence sérieuse (désolé, Tarleton State), Murray et Minor ne faisaient pas partie de la rotation de huit hommes de Tony Bennett ; le banc a été raccourci à Blake Buchanan, Leon Bond et Dante Harris. Après que Minor n’ait pas joué avant le temps mort des moins de 4 ans et que Murray ne soit entré qu’en seconde période lors de l’ouverture de la saison, cela semblait être une possibilité, mais il est quand même un peu surprenant de trouver Minor en particulier hors de la rotation.

Cory Alexandre

Après que les officiels aient pris la décision (certes mauvaise) de donner à Virginia un appel tardif hors des limites, Alexander – le commentateur couleur du réseau ACC – leur a dit de réexaminer la pièce. L’appel a finalement été annulé et Tony Bennett était aussi en colère que je ne l’ai jamais vu sur la touche chez Alexander. Bien sûr, Cory avait raison, mais cela ne signifie pas que vous devez corriger les références de la cabine de diffusion aux dépens de votre alma mater.

Je plaisante – surtout.

