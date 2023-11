Faites le plein, faites le plein après la victoire du basket-ball UVA contre Tarleton State

Reece Beekman et Leon Bond se sont illustrés lors de la première victoire de la saison

Les Virginia Cavaliers ont commencé leur campagne 2023-24 avec une impressionnante victoire de 80-50 contre une équipe fougueuse mais surpassée de Tarleton State à la John Paul Jones Arena. Les Cavaliers sont sortis en tirant, terminant la première mi-temps en tirant à 56% au-delà de l’arc et à 58% au total, et ont contrôlé le match du début à la fin. Le match nous a donné notre premier aperçu des transferts et des étudiants de première année de Virginia ainsi que de la rotation de Tony Bennett au début.







Voici où nous en sommes sur chaque contributeur majeur des Cavaliers après le premier match :

Stocker

Reece Beekman

Beekman ressemblait tout à fait au solide meneur que Virginia aura besoin de lui cette saison contre Tarleton State. Il est clairement le joueur le plus à l’aise de l’équipe dans tous les schémas offensifs, et la différence dans le mouvement du ballon avec Beekman au sol ressort clairement. Il a joué un rôle clé dans les courses au début de chaque mi-temps, brisant la défense pour établir des trois faciles et créant également une attaque instantanée dès le début avec un dunk de choix six sur l’une des premières possessions du match.

Il a rythmé l’équipe en marquant avec 16 points, terminant avec un respectable cinq réussites sur six tentatives à l’intérieur de l’arc et 6-7 depuis la ligne des lancers francs. Le plus-moins d’un seul match peut être trompeur, mais le +34 de Reece en 27 minutes résume parfaitement à quel point les ‘Hoos avaient l’air dominants avec leur star sur le terrain. Beekman devrait facilement obtenir un clin d’œil à la première équipe All-ACC cette année et ressemble à l’un des meilleurs gardes du pays.

Léon Bond III

Quels débuts pour Leon Bond, qui a quitté le banc lors de son premier match en carrière sous le maillot bleu et orange. Bond a montré un talent pour terminer les jeux offensifs lors de la mêlée Bleu-Blanc et a brillé à cet égard contre Tarleton State : il a marqué 12 points sur seulement cinq tirs. L’athlétisme de Bond – auparavant uniquement mis en valeur par des dunks d’avant-match dans la ligne de lay-up – s’est avéré trop important pour Tarleton State, puisqu’il a saisi cinq rebonds offensifs, dont le plus grand moment du match dans un slam à une main.

Isaac McKneely

McKneely ne ressemble pas à un meneur de jeu, mais il ressemble absolument à un buteur hors-ballon mortel dans le moule de Kyle Guy. Son talent pour trouver un espace ouvert pour marquer à trois points est spécial – même lorsqu’il est gardé par le long défenseur de périmètre Bubu Benjamin, McKneely a travaillé efficacement sur les écrans de blocage et de déplacement. Il a réalisé quatre des huit tentatives à trois points, une excellente sortie pour la plupart des joueurs mais une performance médiocre pour le tireur par renversement de deuxième année. Ce serait bien de le voir contribuer davantage lorsque l’équipe s’éloigne du schéma latéral, car McKneely n’avait pas fière allure lors du dribble, mais lorsque vous tirez le ballon aussi bien qu’Isaac, le pinaillage n’est pas nécessaire.

Jake Groves

Le départ de Groves a été une surprise pour certains, mais le transfert d’Oklahoma a bien contribué lors de son premier match en tant que Cavalier. Bien qu’il se soit retrouvé en difficulté tout au long du match – en partie à cause de sa lenteur en défense – Groves a été à la hauteur de sa réputation de quatre séquences, renversant trois trois points. Il ne commence peut-être pas tous les matchs, mais il apporte définitivement une dynamique unique à la zone avant de Virginie.

Blake Buchanan

Le potentiel de Buchanan en tant que menace défensive était évident dès son entrée dans le match. Il a contrôlé la peinture et a magnifiquement chronométré un bloc sur le panneau arrière la seule fois où un garde a soufflé près de lui vers le panier. Les limitations offensives limiteront son temps de jeu en tant que véritable étudiant de première année – un point, un mauvais raté à mi-distance et une performance de 1-4 sur la ligne des lancers francs ne sont pas prometteurs dans ce département – ​​mais Tony Bennett devrait donner à Buchanan, qui n’en a joué que 13. minutes, une laisse plus longue avance.

Dante Harris

Harris apporte une rapidité sournoise à l’offensive de Virginie que les Cavaliers n’ont pas eu depuis longtemps. Les défenses adverses auront du mal à s’adapter du style laborieux mais méthodique de Reece Beekman pour briser les défenseurs à la poignée et à l’éclatement rapides comme l’éclair de Harris. Il est également un véritable ravageur du côté défensif : Tony Bennett n’aimera peut-être pas la vitesse à laquelle il parie pour les interceptions, mais le public de JPJ l’aimera certainement.

Stock en baisse

Andrew Rohde

Il pourrait y avoir des difficultés de croissance avec Rohde, qui n’a marqué que six points sur un tir de 2-8 en tant que petit attaquant titulaire des Cavaliers, alors qu’il s’adapte à la vie face à une concurrence plus forte. Le tir à trois points devrait toujours être là (Rohde a tiré un respectable 2-5 au-delà de l’arc), mais sur ses entraînements, l’étudiant en deuxième année semblait surpassé et un pas lent. Il a été étonnamment astucieux dans l’arc de la Summit League la saison dernière, mais cela peut prendre un certain temps pour que ces compétences se traduisent.

Jordanie mineure

Le temps de jeu limité de Minor a été la plus grande surprise de la soirée en termes de rotation, car le joueur NEC de l’année en titre n’est même pas entré en jeu avant quatre minutes de la première mi-temps et a eu du mal à avoir un impact. Minor n’a contribué que trois rebonds et un bloc en neuf minutes de jeu et a été renversé à plusieurs reprises du côté défensif.

Sa force sera utile contre les affrontements situationnels, mais il semble que Minor soit prêt à jouer un rôle de rotation mineur dans la zone avant – et Blake Buchanan pourrait usurper ce rôle dans la rotation le plus tôt possible si l’étudiant de première année maintient ses excellentes performances défensives.

Taine Murray

Murray, troisième année, a joué 11 minutes et n’a pas présenté d’arguments convaincants en faveur d’un temps de jeu accru : bien qu’il ait terminé avec cinq points, il a raté quelques tâches défensivement – ​​des erreurs qui ne fonctionnent tout simplement pas avec cette équipe d’entraîneurs. Murray est actuellement le favori du club-house à être complètement exclu de la rotation une fois que le jeu de l’ACC commencera et que le temps de jeu deviendra plus rare.

Stock même

Ryan Dunn

Dunn tombe dans cette catégorie au lieu de la section « faire le plein » car il n’a joué que 21 minutes grâce à des problèmes de faute, mais ne considérez pas son placement comme une indication d’inquiétude pour l’évasion de l’étudiant de deuxième année. Il a commencé le score avec trois points et a terminé avec neuf points, sept rebonds, deux blocs et un vol malgré un temps de jeu limité. Une mauvaise sortie de 4-8 depuis la ligne a gâché la performance de Dunn (il était visiblement frustré contre lui-même après avoir quitté le match en seconde période), mais il est incontestablement le deuxième meilleur joueur de cette équipe et une menace pour la défense.

Une note à conserver pour plus tard : les Cavaliers ont expérimenté en laissant Dunn amener le ballon sur le terrain et courir le point en fin de match. Il y avait trop de possessions se terminant par des fautes légères pour tirer des résultats concluants sur l’expérience de Dunn au point, mais le fait que Dunn soit même invité à remplir ce rôle après avoir à peine dribblé lors de sa première saison est un signe de l’incroyable développement que les fans devraient attendez-vous à en voir davantage à l’avenir.

