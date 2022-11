« Faites le plein de couvertures » : les Ukrainiens se préparent à un hiver maussade

Sergey Kovalenko, PDG du fournisseur d’énergie privé DTEK Yasno, a déclaré lundi soir dans un message sur Facebook que l’entreprise recevait des instructions de l’opérateur du réseau public ukrainien pour reprendre les pannes d’électricité d’urgence dans les zones qu’elle couvre, y compris la capitale Kyiv et la région orientale de Dnipropetrovsk.

La Russie martèle le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures depuis des semaines, alors que la guerre approche de son jalon de neuf mois. Cet assaut a provoqué des pannes généralisées et privé des millions d’Ukrainiens d’électricité, de chaleur et d’eau.