« Faites le plein de couvertures » : les Ukrainiens se préparent à un hiver maussade

KYIV, Ukraine (AP) – Les pannes d’électricité à travers l’Ukraine pourraient se poursuivre jusqu’en mars, selon l’un des chefs de l’énergie du pays, alors que les Ukrainiens se préparent à un hiver sombre après des semaines de frappes russes incessantes contre son réseau électrique.

Sergey Kovalenko, PDG du fournisseur d’énergie privé DTEK Yasno, a déclaré lundi soir dans un message sur Facebook que l’entreprise recevait des instructions de l’opérateur du réseau public ukrainien pour reprendre les pannes d’électricité d’urgence dans les zones qu’elle couvre, y compris la capitale Kyiv et la région orientale de Dnipropetrovsk.

“Bien qu’il y ait moins de coupures de courant maintenant, je veux que tout le monde comprenne : très probablement, les Ukrainiens devront vivre avec des coupures de courant jusqu’à au moins fin mars”, a averti Kovalenko.

« Je pense que nous devons être préparés à différentes options, même les pires. Faites le plein de vêtements chauds, de couvertures, réfléchissez à ce qui vous aidera à attendre un long arrêt », a-t-il dit, s’adressant aux résidents ukrainiens.

La Russie martèle le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures depuis des semaines, alors que la guerre approche de son jalon de neuf mois. Cet assaut a provoqué des pannes généralisées et privé des millions d’Ukrainiens d’électricité, de chaleur et d’eau.

Les températures restent généralement en dessous de zéro en Ukraine pendant les mois d’hiver. Les autorités ukrainiennes ont commencé à évacuer les civils des sections récemment libérées des régions méridionales de Kherson et de Mykolaïv, craignant que l’hiver ne soit difficile à survivre.

Kovalenko a ajouté que même s’il n’y avait plus de frappes russes, des pannes programmées seront nécessaires dans toute l’Ukraine pour s’assurer que l’électricité est uniformément répartie sur le réseau électrique en difficulté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les frappes de missiles russes avaient endommagé plus de 50 % des installations énergétiques du pays, et l’Organisation mondiale de la santé avertit que des millions de personnes sont confrontées à un hiver « mortel » en Ukraine.

La bataille pour le terrain s’est poursuivie sans relâche malgré la détérioration des conditions météorologiques, les forces ukrainiennes faisant pression sur les positions russes dans le cadre d’une contre-offensive d’une semaine et les forces de Moscou poursuivant les bombardements et les frappes de missiles.

Des responsables ukrainiens ont signalé mardi matin des bombardements nocturnes par les forces russes dans plusieurs régions ukrainiennes : l’est de Donetsk, où se concentrent les combats ; le nord de Soumy, qui borde la Russie ; et le sud-est de Dnipropetrovsk.

Dans la région partiellement occupée de Donetsk, la ville d’Avdiivka a été la plus touchée par les bombardements, a déclaré le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram.

La ville a été frappée par plusieurs frappes pendant la nuit et un barrage d’artillerie massif tôt le matin. Aucune victime n’a été signalée, selon le responsable.

Le gouverneur de la région de Soumy, Dmytro Zhyvytskiy, a déclaré qu’un total de 86 projectiles avaient été tirés sur la région pendant la nuit. Les forces russes ont visé plusieurs villages avec des tirs de mortier, a-t-il dit. Aucune victime n’y a été signalée non plus.

À Dnipropetrovsk, les villes de Nikopol et de Marhanets ont essuyé des tirs pendant la nuit, selon le gouverneur Valentyn Reznichenko, les forces russes tirant une soixantaine de projectiles.

Aucune victime n’a été signalée et le responsable n’a donné aucun détail sur l’étendue des dégâts.

The Associated Press