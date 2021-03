«  Faites entendre votre voix  »: Biden soutient la campagne syndicale des travailleurs d’Amazon en Alabama

WASHINGTON – Le président Joe Biden a exprimé son soutien dimanche soir à la poussée des travailleurs des entrepôts d’Amazon à se syndiquer en Alabama, dire dans une vidéo qu’ils ont le droit de s’organiser sans pression de leur employeur.

Biden n’a pas mentionné Amazon par son nom, mais a fait référence aux «travailleurs de l’Alabama» confrontés à un vote «d’une importance vitale» au cours des prochaines semaines. Il a dit que les syndicats «soulèvent les travailleurs».

Plus de 5800 employés d’Amazon dans un entrepôt à Bessemer ont commencé à voter le 8 février pour adhérer au syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins. Un décompte final est prévu dans un mois.

« Il ne devrait y avoir aucune intimidation, aucune coercition, aucune menace, aucune propagande antisyndicale », a déclaré Biden dans une vidéo publiée sur Twitter.

«Aucun superviseur ne devrait confronter les employés à propos de leurs préférences syndicales. Vous savez, chaque travailleur devrait avoir le choix libre et juste d’adhérer à un syndicat. La loi garantit ce choix, et c’est votre droit, pas celui d’un employeur. C’est votre droit. Non l’employeur peut prendre cela tout de suite, alors faites entendre votre voix. «

Biden s’est arrêté avant de dire explicitement comment les travailleurs devraient voter. Les dirigeants syndicaux ont allégué qu’Amazon avait adopté des tactiques pour empêcher les employés de voter pour se syndiquer. Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les remarques de Biden.

Un vote en faveur de la syndicalisation de l’installation d’Amazon marquerait une victoire massive pour les syndicats impliquant l’une des plus grandes entreprises du monde.

En pesant sur une campagne syndicale très médiatisée, Biden s’est écarté du récent précédent de la Maison Blanche. La déclaration est intervenue après que Biden, qui a fait campagne pour être « le président le plus pro-syndical que vous ayez jamais vu », a été confronté à une pression croissante de la part des militants syndicaux pour s’exprimer davantage sur la question.

Certains travailleurs d’Amazon en Europe sont syndiqués, mais le géant des achats en ligne a résisté aux efforts déployés aux États-Unis. La dernière élection syndicale dans un entrepôt américain d’Amazon a eu lieu en 2014, lorsque les travailleurs d’un entrepôt du Delaware ont rejeté cet effort. La Fraternité internationale des Teamsters a lancé des efforts distincts pour se syndiquer dans les centres de distribution de l’Iowa.

« Permettez-moi d’être clair: ce n’est pas à moi de décider si quelqu’un doit adhérer à un syndicat », a déclaré Biden. « Mais permettez-moi d’être encore plus clair: ce n’est pas à un employeur de décider cela non plus. Le choix d’adhérer à un syndicat appartient aux travailleurs – point final. »

Vox a rapporté l’automne dernier qu’un mémo Amazon divulgué montrait que l’entreprise prévoyait d’investir dans une technologie de surveillance qui pourrait suivre les efforts de syndicalisation.

Dans un communiqué, Stuart Appelbaum, président du Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, a remercié Biden d’avoir « envoyé un message clair de soutien » aux travailleurs d’Amazon qui souhaitent adhérer au syndicat.

